https://ria.ru/20240510/medvedev-1945154183.html
Медведев назвал Кэмерона мутным британцем
Медведев назвал Кэмерона мутным британцем - РИА Новости, 10.05.2024
Медведев назвал Кэмерона мутным британцем
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев после призыва главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона "бороться с президентом России Владимиром Путиным до... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:36
2024-05-10T18:36
2024-05-10T18:37
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев после призыва главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона "бороться с президентом России Владимиром Путиным до победного конца" назвал главу МИД Великобритании "мутным британцем". "Тут некто Кэмерон призвал бороться с Путиным до победного конца. Ох… Я этого парня неплохо помню. Работал с ним, когда он стал премьером. Обычный мутный британец", - написал Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, Кэмерон "тогда не был даже патентованным русофобом", но "был радостно-глуповат". "А насчёт борьбы с Путиным. Иными словами, борьбы с Россией. Нет у меня приличного ответа, кроме разве что одного. Дэвид - ты, того, поаккуратнее. Можно и … Нет, не буду. Он тоже неприличный", - заключил Медведев.
https://ria.ru/20240509/kemeron-1944911251.html
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политика, россия, великобритания, дмитрий медведев, дэвид кэмерон, владимир путин
Политика, Россия, Великобритания, Дмитрий Медведев, Дэвид Кэмерон, Владимир Путин
Медведев назвал Кэмерона мутным британцем
Медведев назвал Дэвида Кэмерона мутным британцем после его слов про Путина