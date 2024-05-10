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Медведев назвал Кэмерона мутным британцем - РИА Новости, 10.05.2024
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18:36 10.05.2024 (обновлено: 18:37 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/medvedev-1945154183.html
Медведев назвал Кэмерона мутным британцем
Медведев назвал Кэмерона мутным британцем - РИА Новости, 10.05.2024
Медведев назвал Кэмерона мутным британцем
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев после призыва главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона "бороться с президентом России Владимиром Путиным до... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:36
2024-05-10T18:37
политика
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великобритания
дмитрий медведев
дэвид кэмерон
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев после призыва главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона "бороться с президентом России Владимиром Путиным до победного конца" назвал главу МИД Великобритании "мутным британцем". "Тут некто Кэмерон призвал бороться с Путиным до победного конца. Ох… Я этого парня неплохо помню. Работал с ним, когда он стал премьером. Обычный мутный британец", - написал Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, Кэмерон "тогда не был даже патентованным русофобом", но "был радостно-глуповат". "А насчёт борьбы с Путиным. Иными словами, борьбы с Россией. Нет у меня приличного ответа, кроме разве что одного. Дэвид - ты, того, поаккуратнее. Можно и … Нет, не буду. Он тоже неприличный", - заключил Медведев.
https://ria.ru/20240509/kemeron-1944911251.html
https://ria.ru/20240327/velikobritaniya-1936087220.html
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политика, россия, великобритания, дмитрий медведев, дэвид кэмерон, владимир путин
Политика, Россия, Великобритания, Дмитрий Медведев, Дэвид Кэмерон, Владимир Путин
Медведев назвал Кэмерона мутным британцем

Медведев назвал Дэвида Кэмерона мутным британцем после его слов про Путина

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев после призыва главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона "бороться с президентом России Владимиром Путиным до победного конца" назвал главу МИД Великобритании "мутным британцем".
"Тут некто Кэмерон призвал бороться с Путиным до победного конца. Ох… Я этого парня неплохо помню. Работал с ним, когда он стал премьером. Обычный мутный британец", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Обращение Кэмерона к России вызвало ярость в Британии
9 мая, 12:19
По его словам, Кэмерон "тогда не был даже патентованным русофобом", но "был радостно-глуповат".
"А насчёт борьбы с Путиным. Иными словами, борьбы с Россией. Нет у меня приличного ответа, кроме разве что одного. Дэвид - ты, того, поаккуратнее. Можно и … Нет, не буду. Он тоже неприличный", - заключил Медведев.
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
"Два месяца". В Великобритании сделали шокирующее заявление о России
27 марта, 08:58
 
ПолитикаРоссияВеликобританияДмитрий МедведевДэвид КэмеронВладимир Путин
 
 
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