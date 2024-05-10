https://ria.ru/20240510/medvedev-1945154183.html

Медведев назвал Кэмерона мутным британцем

Медведев назвал Кэмерона мутным британцем - РИА Новости, 10.05.2024

Медведев назвал Кэмерона мутным британцем

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев после призыва главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона "бороться с президентом России Владимиром Путиным до... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T18:36

2024-05-10T18:36

2024-05-10T18:37

политика

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев после призыва главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона "бороться с президентом России Владимиром Путиным до победного конца" назвал главу МИД Великобритании "мутным британцем". "Тут некто Кэмерон призвал бороться с Путиным до победного конца. Ох… Я этого парня неплохо помню. Работал с ним, когда он стал премьером. Обычный мутный британец", - написал Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, Кэмерон "тогда не был даже патентованным русофобом", но "был радостно-глуповат". "А насчёт борьбы с Путиным. Иными словами, борьбы с Россией. Нет у меня приличного ответа, кроме разве что одного. Дэвид - ты, того, поаккуратнее. Можно и … Нет, не буду. Он тоже неприличный", - заключил Медведев.

https://ria.ru/20240509/kemeron-1944911251.html

https://ria.ru/20240327/velikobritaniya-1936087220.html

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политика, россия, великобритания, дмитрий медведев, дэвид кэмерон, владимир путин