Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал цели учений по применению ядерного оружия - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 10.05.2024 (обновлено: 19:07 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/medvedev-1945150452.html
Медведев назвал цели учений по применению ядерного оружия
Медведев назвал цели учений по применению ядерного оружия - РИА Новости, 10.05.2024
Медведев назвал цели учений по применению ядерного оружия
Цель учений по применению тактического ядерного оружия заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG, заявил... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:08
2024-05-10T19:07
россия
безопасность
киев
украина
дмитрий медведев
дэвид кэмерон
южный военный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34fe285a9ceef76187bd773caae4a9a9.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Цель учений по применению тактического ядерного оружия заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Так он прокомментировал недавние заявления главы Форин-офиса Дэвида Кэмерона о праве Киева наносить удары британским оружием по территории России."Крутой! Зря, дяденька. Ведь Storm Shadow/SCALP-EG управляется не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами. При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом. И отработка ответа на такие атаки — цель запланированных учений", — написал Медведев.Ранее в начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью Reuters, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее в комментарии Bloomberg Кэмерон добавил, что Киев также может самостоятельно принимать решения о назначении военной помощи от Лондона.Министерство обороны России 6 мая сообщило, что по поручению президента Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями ЮВО, на которых будут отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Среди задач — поддержание готовности личного состава и техники обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_21198804e3982889256180795d709480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, киев, украина, дмитрий медведев, дэвид кэмерон, южный военный округ
Россия, Безопасность, Киев, Украина, Дмитрий Медведев, Дэвид Кэмерон, Южный военный округ
Медведев назвал цели учений по применению ядерного оружия

Медведев назвал целью учений в РФ отработку ответа на возможные атаки Запада

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Цель учений по применению тактического ядерного оружия заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Так он прокомментировал недавние заявления главы Форин-офиса Дэвида Кэмерона о праве Киева наносить удары британским оружием по территории России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Запад лезет на те же грабли, что и в 41-м
8 мая, 08:00
"Крутой! Зря, дяденька. Ведь Storm Shadow/SCALP-EG управляется не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами. При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом. И отработка ответа на такие атаки — цель запланированных учений", — написал Медведев.
Ранее в начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью Reuters, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее в комментарии Bloomberg Кэмерон добавил, что Киев также может самостоятельно принимать решения о назначении военной помощи от Лондона.
Министерство обороны России 6 мая сообщило, что по поручению президента Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями ЮВО, на которых будут отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Среди задач — поддержание готовности личного состава и техники обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
От Великой Отечественной до СВО: Россия знает, ради чего сражается
9 мая, 08:00
 
РоссияБезопасностьКиевУкраинаДмитрий МедведевДэвид КэмеронЮжный военный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала