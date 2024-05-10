Медведев назвал цели учений по применению ядерного оружия
Медведев назвал целью учений в РФ отработку ответа на возможные атаки Запада
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Цель учений по применению тактического ядерного оружия заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Так он прокомментировал недавние заявления главы Форин-офиса Дэвида Кэмерона о праве Киева наносить удары британским оружием по территории России.
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"Крутой! Зря, дяденька. Ведь Storm Shadow/SCALP-EG управляется не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами. При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом. И отработка ответа на такие атаки — цель запланированных учений", — написал Медведев.
Ранее в начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью Reuters, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее в комментарии Bloomberg Кэмерон добавил, что Киев также может самостоятельно принимать решения о назначении военной помощи от Лондона.
Министерство обороны России 6 мая сообщило, что по поручению президента Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями ЮВО, на которых будут отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Среди задач — поддержание готовности личного состава и техники обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц.