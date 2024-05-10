https://ria.ru/20240510/medvedev-1945150452.html

Медведев назвал цели учений по применению ядерного оружия

Медведев назвал цели учений по применению ядерного оружия - РИА Новости, 10.05.2024

Медведев назвал цели учений по применению ядерного оружия

Цель учений по применению тактического ядерного оружия заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG, заявил... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T18:08

2024-05-10T18:08

2024-05-10T19:07

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дмитрий медведев

дэвид кэмерон

южный военный округ

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Цель учений по применению тактического ядерного оружия заключается в отработке ответа на возможные атаки ракетами Storm Shadow и SCALP-EG, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Так он прокомментировал недавние заявления главы Форин-офиса Дэвида Кэмерона о праве Киева наносить удары британским оружием по территории России."Крутой! Зря, дяденька. Ведь Storm Shadow/SCALP-EG управляется не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами. При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом. И отработка ответа на такие атаки — цель запланированных учений", — написал Медведев.Ранее в начале мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью Reuters, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Позднее в комментарии Bloomberg Кэмерон добавил, что Киев также может самостоятельно принимать решения о назначении военной помощи от Лондона.Министерство обороны России 6 мая сообщило, что по поручению президента Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями ЮВО, на которых будут отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Среди задач — поддержание готовности личного состава и техники обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц.

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

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россия, безопасность, киев, украина, дмитрий медведев, дэвид кэмерон, южный военный округ