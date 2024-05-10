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В России продлят программу маткапитала - РИА Новости, 10.05.2024
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14:33 10.05.2024 (обновлено: 15:23 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/matkap-1945103784.html
В России продлят программу маткапитала
В России продлят программу маткапитала - РИА Новости, 10.05.2024
В России продлят программу маткапитала
Программа материнского капитала доказала свою эффективность, она будет продлена до конца десятилетия, заявил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:33
2024-05-10T15:23
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Программа материнского капитала доказала свою эффективность, она будет продлена до конца десятилетия, заявил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что важно совершенствовать действующие инструменты помощи семьям, повышая адресность и уделяя особое внимание многодетным."Запустим новый национальный проект "Семья", в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы. Прежде всего – доказавший эффективность материнский капитал. По инициативе главы государства продлим программу до конца десятилетия", — сообщил Мишустин.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945104951.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
В России продлят программу маткапитала

Мишустин: маткап доказал эффективность, программу продлят до конца десятилетия

© Фото : Freepik/pch.vectorБеременная девушка
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : Freepik/pch.vector
Беременная девушка . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Программа материнского капитала доказала свою эффективность, она будет продлена до конца десятилетия, заявил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.
В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что важно совершенствовать действующие инструменты помощи семьям, повышая адресность и уделяя особое внимание многодетным.
"Запустим новый национальный проект "Семья", в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы. Прежде всего – доказавший эффективность материнский капитал. По инициативе главы государства продлим программу до конца десятилетия", — сообщил Мишустин.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Мишустин рассказал, на чем правительство сфокусируется в следующем году
Вчера, 14:38
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФОбщество
 
 
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