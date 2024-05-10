https://ria.ru/20240510/matkap-1945103784.html

В России продлят программу маткапитала

В России продлят программу маткапитала - РИА Новости, 10.05.2024

В России продлят программу маткапитала

Программа материнского капитала доказала свою эффективность, она будет продлена до конца десятилетия, заявил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:33

2024-05-10T14:33

2024-05-10T15:23

россия

михаил мишустин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Программа материнского капитала доказала свою эффективность, она будет продлена до конца десятилетия, заявил и.о. премьер-министра, кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что важно совершенствовать действующие инструменты помощи семьям, повышая адресность и уделяя особое внимание многодетным."Запустим новый национальный проект "Семья", в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы. Прежде всего – доказавший эффективность материнский капитал. По инициативе главы государства продлим программу до конца десятилетия", — сообщил Мишустин.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945104951.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество