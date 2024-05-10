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Мишустин рассказал о работе по программе по охране материнства - РИА Новости, 10.05.2024
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15:13 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/materinstvo-1945114913.html
Мишустин рассказал о работе по программе по охране материнства
Мишустин рассказал о работе по программе по охране материнства - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин рассказал о работе по программе по охране материнства
Работа по комплексной программе по охране материнства, сбережению здоровья детей, озвученной президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:13
2024-05-10T15:13
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
вячеслав володин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Работа по комплексной программе по охране материнства, сбережению здоровья детей, озвученной президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, уже ведется, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Путин внес в Думу кандидатуру Мишустина на пост премьера. "В ходе послания президент предложил запустить и новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков. Эта работа уже ведется", - сказал Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.
https://ria.ru/20240220/putin-1928554156.html
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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о работе по программе по охране материнства

Мишустин: работа по комплексной программе по охране материнства уже ведется

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Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Работа по комплексной программе по охране материнства, сбережению здоровья детей, озвученной президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, уже ведется, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Путин внес в Думу кандидатуру Мишустина на пост премьера.
"В ходе послания президент предложил запустить и новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков. Эта работа уже ведется", - сказал Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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