https://ria.ru/20240510/materinstvo-1945114913.html
Мишустин рассказал о работе по программе по охране материнства
Мишустин рассказал о работе по программе по охране материнства - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин рассказал о работе по программе по охране материнства
Работа по комплексной программе по охране материнства, сбережению здоровья детей, озвученной президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:13
2024-05-10T15:13
2024-05-10T15:13
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842432026_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_f22fd4634d5311d8211232e4e636b7dd.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Работа по комплексной программе по охране материнства, сбережению здоровья детей, озвученной президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, уже ведется, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Путин внес в Думу кандидатуру Мишустина на пост премьера. "В ходе послания президент предложил запустить и новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков. Эта работа уже ведется", - сказал Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.
https://ria.ru/20240220/putin-1928554156.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842432026_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c917bf9bd7131d156ea547d8a6af117.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о работе по программе по охране материнства
Мишустин: работа по комплексной программе по охране материнства уже ведется