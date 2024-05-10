https://ria.ru/20240510/materinstvo-1945114913.html

Мишустин рассказал о работе по программе по охране материнства

Мишустин рассказал о работе по программе по охране материнства - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин рассказал о работе по программе по охране материнства

Работа по комплексной программе по охране материнства, сбережению здоровья детей, озвученной президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:13

2024-05-10T15:13

2024-05-10T15:13

политика

россия

михаил мишустин

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Работа по комплексной программе по охране материнства, сбережению здоровья детей, озвученной президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, уже ведется, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Путин внес в Думу кандидатуру Мишустина на пост премьера. "В ходе послания президент предложил запустить и новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков. Эта работа уже ведется", - сказал Мишустин на пленарном заседании в Госдуме.

https://ria.ru/20240220/putin-1928554156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф