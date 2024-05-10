https://ria.ru/20240510/latviya-1945038911.html

В Латвии задержали шесть человек за песни о Великой Отечественной войне

В Латвии задержали шесть человек за песни о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 10.05.2024

В Латвии задержали шесть человек за песни о Великой Отечественной войне

Полиция Латвии в День Победы задержала шесть человек, которые пели песни о Великой Отечественной войне или носили на одежде георгиевские ленточки, за возложение РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T01:25

2024-05-10T01:25

2024-05-10T01:31

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Полиция Латвии в День Победы задержала шесть человек, которые пели песни о Великой Отечественной войне или носили на одежде георгиевские ленточки, за возложение цветов к местам снесенных воинских памятников было также заведено несколько дел об административном правонарушении, сообщает портал Jauns.lv. "У Саласпилсского мемориала шестеро правоохранителей задержали мужчину, не подчинившегося их указаниям... На видео видно, что мужчина прижат к земле и окружен шестью правоохранителями. Он неоднократно повторяет, что "не сделал ничего плохого". К противостоянию присоединились и несколько правозащитников, требующих освобождения мужчины", — говорится в сообщении. По данным очевидцев, задержанный включил на телефоне песню "Журавли" и слушал ее без наушников. В Саласпилсе, где в годы войны находился концлагерь, были также задержаны три человека за то, что пели песни, якобы прославляющие Россию, а у одного из них к одежде была приколота георгиевская ленточка, сообщило издание. За георгиевскую ленточку, прикрепленную к рюкзаку, был также задержан житель Даугавпилса, а в Резекне задержали человека за возложение цветов к месту снесенного памятника советским воинам. Кроме того, полиция Латвии 9 мая заводила дела об административном правонарушении, количество которых не приводится, большинство из них — за возложение цветов к местам снесенных советских воинских мемориалов, за песни о войне в автомобилях, за демонстрацию запрещенной в Латвии символики, к которой относятся, например, георгиевская ленточка и буквы V и Z, а также за чехол телефона в цветах российского триколора. Ранее полиция Латвии завела уголовное дело против мужчины, который трижды за месяц приносил гвоздики к месту снесенного в Резекне памятника советским воинам, известного как "Алеша".

https://ria.ru/20240510/zaderzhanie-1945036394.html

https://ria.ru/20240510/kontsert-1945035306.html

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в мире, латвия, даугавпилс, день победы, россия