"Никогда не будет". На Западе неожиданно высказались о Крыме
Журналист Гринвальд: Крым никогда не будет иметь реального значения для Украины
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Крым и Восточная Украина входят в зону интересов России и не представляют жизненной важности для Киева, заявил журналист Гленн Гринвальд в своем видеоблоге.
"Очевидно, что Крым и Восточная Украина всегда будут представлять важнейший жизненный интерес для русских. <...> Но они не представляют и никогда не будут представлять собой жизненно важный интерес для (государства. — Прим. ред.) Украины", — считает он.
Гринвальд обратил внимание, что такого же мнения придерживались президенты США Барак Обама и Дональд Трамп. Как напомнил журналист, в свое время мысль о масштабном конфликте с Россией из-за Крыма и Украины вызывала у Обамы лишь усмешку.
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"Реальность такова, что Украина не так уж важна для Соединенных Штатов", — уверен обозреватель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".