https://ria.ru/20240510/krym-1945049231.html

"Никогда не будет". На Западе неожиданно высказались о Крыме

"Никогда не будет". На Западе неожиданно высказались о Крыме - РИА Новости, 10.05.2024

"Никогда не будет". На Западе неожиданно высказались о Крыме

Крым и Восточная Украина входят в зону интересов России и не представляют жизненной важности для Киева, заявил журналист Гленн Гринвальд в своем видеоблоге. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T06:45

2024-05-10T06:45

2024-05-10T06:45

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Крым и Восточная Украина входят в зону интересов России и не представляют жизненной важности для Киева, заявил журналист Гленн Гринвальд в своем видеоблоге."Очевидно, что Крым и Восточная Украина всегда будут представлять важнейший жизненный интерес для русских. <...> Но они не представляют и никогда не будут представлять собой жизненно важный интерес для (государства. — Прим. ред.) Украины", — считает он.Гринвальд обратил внимание, что такого же мнения придерживались президенты США Барак Обама и Дональд Трамп. Как напомнил журналист, в свое время мысль о масштабном конфликте с Россией из-за Крыма и Украины вызывала у Обамы лишь усмешку. "Реальность такова, что Украина не так уж важна для Соединенных Штатов", — уверен обозреватель.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240504/krym-1943833966.html

https://ria.ru/20240510/trebovanie-1945045796.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, республика крым, барак обама, гленн гринвальд, дональд трамп