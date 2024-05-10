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"Никогда не будет". На Западе неожиданно высказались о Крыме - РИА Новости, 10.05.2024
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06:45 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/krym-1945049231.html
"Никогда не будет". На Западе неожиданно высказались о Крыме
"Никогда не будет". На Западе неожиданно высказались о Крыме - РИА Новости, 10.05.2024
"Никогда не будет". На Западе неожиданно высказались о Крыме
Крым и Восточная Украина входят в зону интересов России и не представляют жизненной важности для Киева, заявил журналист Гленн Гринвальд в своем видеоблоге. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T06:45
2024-05-10T06:45
в мире
россия
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республика крым
барак обама
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Крым и Восточная Украина входят в зону интересов России и не представляют жизненной важности для Киева, заявил журналист Гленн Гринвальд в своем видеоблоге."Очевидно, что Крым и Восточная Украина всегда будут представлять важнейший жизненный интерес для русских. &lt;...&gt; Но они не представляют и никогда не будут представлять собой жизненно важный интерес для (государства. — Прим. ред.) Украины", — считает он.Гринвальд обратил внимание, что такого же мнения придерживались президенты США Барак Обама и Дональд Трамп. Как напомнил журналист, в свое время мысль о масштабном конфликте с Россией из-за Крыма и Украины вызывала у Обамы лишь усмешку. &quot;Реальность такова, что Украина не так уж важна для Соединенных Штатов&quot;, — уверен обозреватель.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240504/krym-1943833966.html
https://ria.ru/20240510/trebovanie-1945045796.html
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в мире, россия, украина, республика крым, барак обама, гленн гринвальд, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Республика Крым, Барак Обама, Гленн Гринвальд, Дональд Трамп
"Никогда не будет". На Западе неожиданно высказались о Крыме

Журналист Гринвальд: Крым никогда не будет иметь реального значения для Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Крым и Восточная Украина входят в зону интересов России и не представляют жизненной важности для Киева, заявил журналист Гленн Гринвальд в своем видеоблоге.
"Очевидно, что Крым и Восточная Украина всегда будут представлять важнейший жизненный интерес для русских. <...> Но они не представляют и никогда не будут представлять собой жизненно важный интерес для (государства. — Прим. ред.) Украины", — считает он.
Ялта - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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4 мая, 13:12
Гринвальд обратил внимание, что такого же мнения придерживались президенты США Барак Обама и Дональд Трамп. Как напомнил журналист, в свое время мысль о масштабном конфликте с Россией из-за Крыма и Украины вызывала у Обамы лишь усмешку.
«

"Реальность такова, что Украина не так уж важна для Соединенных Штатов", — уверен обозреватель.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В миреРоссияУкраинаРеспублика КрымБарак ОбамаГленн ГринвальдДональд Трамп
 
 
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