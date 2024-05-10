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Зюганов призвал Мишустина прислушаться к предложениям КПРФ - РИА Новости, 10.05.2024
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15:37 10.05.2024 (обновлено: 15:49 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/kprf-1945120698.html
Зюганов призвал Мишустина прислушаться к предложениям КПРФ
Зюганов призвал Мишустина прислушаться к предложениям КПРФ - РИА Новости, 10.05.2024
Зюганов призвал Мишустина прислушаться к предложениям КПРФ
КПРФ желает успеха правительству и хотела бы, чтобы кандидат на должность премьер-министра РФ и и. о. главы кабмина Михаил Мишустин прислушался к предложениям... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:37
2024-05-10T15:49
политика
кпрф
геннадий зюганов
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. КПРФ желает успеха правительству и хотела бы, чтобы кандидат на должность премьер-министра РФ и и. о. главы кабмина Михаил Мишустин прислушался к предложениям партии, заявил лидер политической силы Геннадий Зюганов."Я бы хотел, чтобы Михаил Владимирович внимательно прислушался к нашим предложениям, ибо мы желаем успехов вашему правительству, мы высоко оцениваем ваши шаги в сторону модернизации экономики, новейших технологий, умение вести постоянный диалог и понимание глубокое целого ряда направлений, их сущности", - сказал он на обсуждении кандидатуры председателя правительства РФ на внеочередном заседании Госдумы.Он добавил, что правительство Мишустина вступает в должность в крайне тяжёлых драматических условиях, что потребует максимальной мобилизации всех сил и ресурсов, така как всем депутатам придется отвечать за эти результаты."Прежде всего наша точка зрения: без смены социально экономического курса, который нам протоптали в 90-е годы под диктовку американцев и НАТОвцев, мы не справимся с теми задачами, которые президент сформулировал в послании", - заявил Зюганов.
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политика, кпрф, геннадий зюганов, михаил мишустин
Политика, КПРФ, Геннадий Зюганов, Михаил Мишустин
Зюганов призвал Мишустина прислушаться к предложениям КПРФ

КПРФ пожелала успеха правительству и призвала прислушаться к ее предложениям

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. КПРФ желает успеха правительству и хотела бы, чтобы кандидат на должность премьер-министра РФ и и. о. главы кабмина Михаил Мишустин прислушался к предложениям партии, заявил лидер политической силы Геннадий Зюганов.
«
"Я бы хотел, чтобы Михаил Владимирович внимательно прислушался к нашим предложениям, ибо мы желаем успехов вашему правительству, мы высоко оцениваем ваши шаги в сторону модернизации экономики, новейших технологий, умение вести постоянный диалог и понимание глубокое целого ряда направлений, их сущности", - сказал он на обсуждении кандидатуры председателя правительства РФ на внеочередном заседании Госдумы.
Он добавил, что правительство Мишустина вступает в должность в крайне тяжёлых драматических условиях, что потребует максимальной мобилизации всех сил и ресурсов, така как всем депутатам придется отвечать за эти результаты.
"Прежде всего наша точка зрения: без смены социально экономического курса, который нам протоптали в 90-е годы под диктовку американцев и НАТОвцев, мы не справимся с теми задачами, которые президент сформулировал в послании", - заявил Зюганов.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру Мишустина
Вчера, 15:41
 
ПолитикаКПРФГеннадий ЗюгановМихаил Мишустин
 
 
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