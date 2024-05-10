https://ria.ru/20240510/kprf-1945120698.html
Зюганов призвал Мишустина прислушаться к предложениям КПРФ
Зюганов призвал Мишустина прислушаться к предложениям КПРФ - РИА Новости, 10.05.2024
Зюганов призвал Мишустина прислушаться к предложениям КПРФ
КПРФ желает успеха правительству и хотела бы, чтобы кандидат на должность премьер-министра РФ и и. о. главы кабмина Михаил Мишустин прислушался к предложениям... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:37
2024-05-10T15:37
2024-05-10T15:49
политика
кпрф
геннадий зюганов
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945084536_0:261:2852:1865_1920x0_80_0_0_e1f7225079a2e5f3dcd2e3f48af55251.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. КПРФ желает успеха правительству и хотела бы, чтобы кандидат на должность премьер-министра РФ и и. о. главы кабмина Михаил Мишустин прислушался к предложениям партии, заявил лидер политической силы Геннадий Зюганов."Я бы хотел, чтобы Михаил Владимирович внимательно прислушался к нашим предложениям, ибо мы желаем успехов вашему правительству, мы высоко оцениваем ваши шаги в сторону модернизации экономики, новейших технологий, умение вести постоянный диалог и понимание глубокое целого ряда направлений, их сущности", - сказал он на обсуждении кандидатуры председателя правительства РФ на внеочередном заседании Госдумы.Он добавил, что правительство Мишустина вступает в должность в крайне тяжёлых драматических условиях, что потребует максимальной мобилизации всех сил и ресурсов, така как всем депутатам придется отвечать за эти результаты."Прежде всего наша точка зрения: без смены социально экономического курса, который нам протоптали в 90-е годы под диктовку американцев и НАТОвцев, мы не справимся с теми задачами, которые президент сформулировал в послании", - заявил Зюганов.
https://ria.ru/20240510/kprf-1945122057.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945084536_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_535fd723a3a3601335618b8ede29395d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, кпрф, геннадий зюганов, михаил мишустин
Политика, КПРФ, Геннадий Зюганов, Михаил Мишустин
Зюганов призвал Мишустина прислушаться к предложениям КПРФ
КПРФ пожелала успеха правительству и призвала прислушаться к ее предложениям
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. КПРФ желает успеха правительству и хотела бы, чтобы кандидат на должность премьер-министра РФ и и. о. главы кабмина Михаил Мишустин прислушался к предложениям партии, заявил лидер политической силы Геннадий Зюганов.
«
"Я бы хотел, чтобы Михаил Владимирович внимательно прислушался к нашим предложениям, ибо мы желаем успехов вашему правительству, мы высоко оцениваем ваши шаги в сторону модернизации экономики, новейших технологий, умение вести постоянный диалог и понимание глубокое целого ряда направлений, их сущности", - сказал он на обсуждении кандидатуры председателя правительства РФ на внеочередном заседании Госдумы.
Он добавил, что правительство Мишустина вступает в должность в крайне тяжёлых драматических условиях, что потребует максимальной мобилизации всех сил и ресурсов, така как всем депутатам придется отвечать за эти результаты.
"Прежде всего наша точка зрения: без смены социально экономического курса, который нам протоптали в 90-е годы под диктовку американцев и НАТОвцев, мы не справимся с теми задачами, которые президент сформулировал в послании", - заявил Зюганов.