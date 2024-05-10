https://ria.ru/20240510/kprf-1945120698.html

Зюганов призвал Мишустина прислушаться к предложениям КПРФ

Зюганов призвал Мишустина прислушаться к предложениям КПРФ - РИА Новости, 10.05.2024

Зюганов призвал Мишустина прислушаться к предложениям КПРФ

КПРФ желает успеха правительству и хотела бы, чтобы кандидат на должность премьер-министра РФ и и. о. главы кабмина Михаил Мишустин прислушался к предложениям... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:37

2024-05-10T15:37

2024-05-10T15:49

политика

кпрф

геннадий зюганов

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. КПРФ желает успеха правительству и хотела бы, чтобы кандидат на должность премьер-министра РФ и и. о. главы кабмина Михаил Мишустин прислушался к предложениям партии, заявил лидер политической силы Геннадий Зюганов."Я бы хотел, чтобы Михаил Владимирович внимательно прислушался к нашим предложениям, ибо мы желаем успехов вашему правительству, мы высоко оцениваем ваши шаги в сторону модернизации экономики, новейших технологий, умение вести постоянный диалог и понимание глубокое целого ряда направлений, их сущности", - сказал он на обсуждении кандидатуры председателя правительства РФ на внеочередном заседании Госдумы.Он добавил, что правительство Мишустина вступает в должность в крайне тяжёлых драматических условиях, что потребует максимальной мобилизации всех сил и ресурсов, така как всем депутатам придется отвечать за эти результаты."Прежде всего наша точка зрения: без смены социально экономического курса, который нам протоптали в 90-е годы под диктовку американцев и НАТОвцев, мы не справимся с теми задачами, которые президент сформулировал в послании", - заявил Зюганов.

https://ria.ru/20240510/kprf-1945122057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, кпрф, геннадий зюганов, михаил мишустин