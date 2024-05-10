https://ria.ru/20240510/koreya-1945136514.html

Южная Корея может привлечь спецназ к охране границы с КНДР

Южная Корея может привлечь спецназ к охране границы с КНДР - РИА Новости, 10.05.2024

Южная Корея может привлечь спецназ к охране границы с КНДР

Южная Корея рассматривает возможность привлечения полков специального назначения к несению караульной службы в демилитаризованной зоне на границе с КНДР в связи РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:48

2024-05-10T16:48

2024-05-10T16:48

в мире

южная корея

пхеньян

кндр (северная корея)

корейский полуостров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912685_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_17c4e798c9b3872da3692ef47b865548.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Южная Корея рассматривает возможность привлечения полков специального назначения к несению караульной службы в демилитаризованной зоне на границе с КНДР в связи восстановлением Северной Кореей своих сторожевых постов в ДМЗ, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на многочисленные источники в южнокорейской армии. По данным агентства, после объявления о выходе из межкорейского военного соглашения 2018 года КНДР начала восстанавливать разрушенные в соответствии с договоренностями сторожевые посты и к настоящему моменту фактически завершила необходимые работы. Южнокорейские военные также ведут работу по восстановлению собственных 11 постов, которые были взорваны или оставлены, однако на строительство полноценных бетонных укреплений уйдет значительное время. Поэтому для усиления безопасности военных, несущих караульную службу в условиях сооружения временной инфраструктуры, к дозорным операциям в ДМЗ могут привлечь подразделения спецназа. Рёнхап отмечает, что обычно караульную службу в демилитаризованной зоне несут разведывательные батальоны и другие подразделения, относящиеся к какой-либо дивизии, поэтому задействование полков спецназа, находящегося в прямом подчинении руководства армейского корпуса, является крайне нехарактерным. В Объединенном комитете начальников штабов агентству не стали комментировать возможность размещения в ДМЗ армейского спецназа, заявив лишь, что рассматривают различные варианты обеспечения функционирования восстанавливаемых сторожевых постов с учетом наличия необходимых кадров в каждом конкретном подразделении. В ноябре прошло года министерство обороны КНДР по поручению Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи представило "принципиальную позицию" о том, что с нынешнего момента "не считает себя связанным" межкорейским соглашением в военной области от 19 сентября 2018 года и немедленно восстанавливает все военные меры, которые ранее были приостановлены. В частности, КНДР отказывается от соблюдения мер, нацеленных на предотвращение военных столкновений на земле, в море и воздухе, и разместит на передовой в районе военно-демаркационной линии "более мощные вооруженные силы и новейшую военную технику". Заявление Пхеньяна последовало за решением Южной Кореи приостановить действие отдельных положений военного соглашения, касающихся ограничений на полеты разведывательной авиации в пограничных районах, в ответ на запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника. "Соглашение в военной области для исполнения исторической Пханмунчжомской декларации" было подписано 19 сентября 2018 года во время второго межкорейского саммита в Пхеньяне и предполагает целый ряд мер для реализации договоренностей, достигнутых на встрече руководителей двух стран в пограничном местечке Пханмунчжом в апреле того же года. Военное соглашение от 19 сентября, подписанное министрами обороны двух стран, конкретизировало содержание декларации: так, Север и Юг договаривались "ни в коем случае не применять вооруженные силы" при решении вопросов, которые могут вызвать военное столкновение, не вторгаться, не захватывать и не наносить ударов по подконтрольной другой стороне территории. Военные обязывались не проводить артиллерийских стрельб и других масштабных полевых учений в 5 километрах от военно-демаркационной линии, не проводить стрельб береговой артиллерии и морских маневров в пограничной акватории протяженностью 80 и 130 километров на восточном и западном побережье, а также закрыть стволы корабельных орудий чехлами, а позиции береговой артиллерии - амбразурными заслонами. Кроме того, устанавливался запрет на полеты военной авиации в 40 километрах от границы на восточном и в 20 километрах - на западном побережье Корейского полуострова. В эту зону также не должны были попадать ракеты, выпускаемые во время военно-воздушных учений. Для винтокрылых машин запретная зона устанавливалась в 10 километров, для беспилотников - в 10 и 15 километров на востоке и западе, для аэростатов - в 25 километров. Соглашением устанавливалась пяти- и четырехступенчатая система предупреждений на море и в воздухе для избежания случайных военных столкновений, стороны обязывались поддерживать каналы коммуникации и незамедлительно уведомлять друг друга о нештатных ситуациях. Также было решено полностью убрать наблюдательные пункты в демилитаризованной зоне, расположенные друг к другу ближе чем на километр, и отказаться от ношения оружия в зоне совместной охраны в Пханмунчжоме.

https://ria.ru/20240429/kndr-1942986147.html

https://ria.ru/20240424/sobaka-1941912621.html

https://ria.ru/20240210/kndr-1926531270.html

южная корея

пхеньян

кндр (северная корея)

корейский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная корея, пхеньян, кндр (северная корея), корейский полуостров