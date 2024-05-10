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В Дании прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы
В Дании прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы - РИА Новости, 10.05.2024
В Дании прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы
Праздничный концерт по случаю Дня Победы прошел в Копенгагене, сообщает в пятницу посольство России в Дании в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:34
2024-05-10T16:34
2024-05-10T16:34
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Праздничный концерт по случаю Дня Победы прошел в Копенгагене, сообщает в пятницу посольство России в Дании в Telegram-канале. "Праздничный концерт по случаю Дня Победы, организованный соотечественниками, прошел в Копенгагене. Около сотни жителей Дании пришли на Ратушную площадь, чтобы вспомнить своих родственников, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны", - сказано в публикации дипмиссии. После концерта состоялось традиционное шествие "Бессмертного полка", отмечает посольство. Сотрудники дипмиссии почтили память советских военнослужащих, возложив цветы к памятникам в Копенгагене, на острове Борнхольм и в Орхусе, сообщили в посольстве.
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в мире, копенгаген, дания, россия, день победы — 2024
В мире, Копенгаген, Дания, Россия, День Победы — 2024
В Дании прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы
В Копенгагене прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Праздничный концерт по случаю Дня Победы прошел в Копенгагене, сообщает в пятницу посольство России в Дании в Telegram-канале
.
"Праздничный концерт по случаю Дня Победы, организованный соотечественниками, прошел в Копенгагене. Около сотни жителей Дании пришли на Ратушную площадь, чтобы вспомнить своих родственников, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны", - сказано в публикации дипмиссии.
После концерта состоялось традиционное шествие "Бессмертного полка", отмечает посольство.
Сотрудники дипмиссии почтили память советских военнослужащих, возложив цветы к памятникам в Копенгагене, на острове Борнхольм и в Орхусе, сообщили в посольстве.