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В Дании прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы

В Дании прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы - РИА Новости, 10.05.2024

В Дании прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы

Праздничный концерт по случаю Дня Победы прошел в Копенгагене, сообщает в пятницу посольство России в Дании в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:34

2024-05-10T16:34

2024-05-10T16:34

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Праздничный концерт по случаю Дня Победы прошел в Копенгагене, сообщает в пятницу посольство России в Дании в Telegram-канале. "Праздничный концерт по случаю Дня Победы, организованный соотечественниками, прошел в Копенгагене. Около сотни жителей Дании пришли на Ратушную площадь, чтобы вспомнить своих родственников, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны", - сказано в публикации дипмиссии. После концерта состоялось традиционное шествие "Бессмертного полка", отмечает посольство. Сотрудники дипмиссии почтили память советских военнослужащих, возложив цветы к памятникам в Копенгагене, на острове Борнхольм и в Орхусе, сообщили в посольстве.

https://ria.ru/20240505/ankara-1943973343.html

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в мире, копенгаген, дания, россия, день победы — 2024