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ВСУ используют оружие США для атаки на школы и жилые дома, заявил Антонов

ВСУ используют оружие США для атаки на школы и жилые дома, заявил Антонов - РИА Новости, 10.05.2024

ВСУ используют оружие США для атаки на школы и жилые дома, заявил Антонов

Киев игнорирует обещания не использовать оружие США против гражданских целей в России, включая жилые дома и школы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T23:38

2024-05-10T23:38

2024-05-10T23:38

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Киев игнорирует обещания не использовать оружие США против гражданских целей в России, включая жилые дома и школы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Белый дом лицемерно сбрасывает с себя ответственность за эти удары. Тем временем ракеты падают на жилые дома и школы Донбасса, Крыма, Белгородской области. Гибнут дети и женщины", - сообщил он. По словам главы российской дипломатической миссии, в Киеве "плевать хотели на обещания спонсорам" не использовать западное оружие против целей в России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

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в мире, россия, украина, киев, анатолий антонов, сергей лавров, нато