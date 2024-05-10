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ВСУ используют оружие США для атаки на школы и жилые дома, заявил Антонов - РИА Новости, 10.05.2024
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23:38 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/konflikt-1945184537.html
ВСУ используют оружие США для атаки на школы и жилые дома, заявил Антонов
ВСУ используют оружие США для атаки на школы и жилые дома, заявил Антонов - РИА Новости, 10.05.2024
ВСУ используют оружие США для атаки на школы и жилые дома, заявил Антонов
Киев игнорирует обещания не использовать оружие США против гражданских целей в России, включая жилые дома и школы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:38
2024-05-10T23:38
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Киев игнорирует обещания не использовать оружие США против гражданских целей в России, включая жилые дома и школы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Белый дом лицемерно сбрасывает с себя ответственность за эти удары. Тем временем ракеты падают на жилые дома и школы Донбасса, Крыма, Белгородской области. Гибнут дети и женщины", - сообщил он. По словам главы российской дипломатической миссии, в Киеве "плевать хотели на обещания спонсорам" не использовать западное оружие против целей в России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, киев, анатолий антонов, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Анатолий Антонов, Сергей Лавров, НАТО
ВСУ используют оружие США для атаки на школы и жилые дома, заявил Антонов

Антонов: ВСУ используют оружие США для атаки на школы и жилые дома в России

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Киев игнорирует обещания не использовать оружие США против гражданских целей в России, включая жилые дома и школы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Белый дом лицемерно сбрасывает с себя ответственность за эти удары. Тем временем ракеты падают на жилые дома и школы Донбасса, Крыма, Белгородской области. Гибнут дети и женщины", - сообщил он.
По словам главы российской дипломатической миссии, в Киеве "плевать хотели на обещания спонсорам" не использовать западное оружие против целей в России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ
"Винегрет" из западной техники ускорит поражение Украины
2 мая, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаКиевАнатолий АнтоновСергей ЛавровНАТО
 
 
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