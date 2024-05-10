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В Петербурге создали комиссию для выяснения причин ДТП с автобусом
В Петербурге создали комиссию для выяснения причин ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.05.2024
В Петербурге создали комиссию для выяснения причин ДТП с автобусом
Комиссия для выяснения причин ДТП с автобусом и организации помощи пострадавшим создана в Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:27
2024-05-10T15:27
2024-05-10T15:33
происшествия
санкт-петербург
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Комиссия для выяснения причин ДТП с автобусом и организации помощи пострадавшим создана в Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города."В связи с дорожно-транспортным происшествием с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту 262, который при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост пробил ограду и упал в реку Мойка, создана городская комиссия для выяснения причин ДТП. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.
https://ria.ru/20240510/proisshestvie-1945097903.html
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происшествия, санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Падение автобуса с моста в Петербурге
В Петербурге создали комиссию для выяснения причин ДТП с автобусом
В Петербурге создали комиссию для выяснения причин ДТП и помощи пострадавшим