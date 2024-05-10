https://ria.ru/20240510/kiev-1945169121.html

"Сырский ничего не может": в Киеве забили тревогу после ударов по Харькову

"Сырский ничего не может": в Киеве забили тревогу после ударов по Харькову - РИА Новости, 10.05.2024

"Сырский ничего не может": в Киеве забили тревогу после ударов по Харькову

В то время как Владимир Зеленский проводит совещания, Украина теряет контроль над населенными пунктами, а главком ВСУ Александр Сырский ничего не может с этим... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T20:51

2024-05-10T20:51

2024-05-10T20:51

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В то время как Владимир Зеленский проводит совещания, Украина теряет контроль над населенными пунктами, а главком ВСУ Александр Сырский ничего не может с этим поделать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале."Опять была тяжелейшая ночь, удары были по Харькову и другим регионам. Сырский ничего сделать не может, только совещания проводят. Соберутся вместе в этом погребе у Зеленского и проводят совещание: ты меня уважаешь, я тебя уважаю", — сказал он.По словам аналитика, на этих встречах Зеленский чувствует себя серьезным полководцем, пока главком ВСУ "рисует ему что-то на карте и выступает с отчетами"."Отчет не отчет, а все время теряются населенные пункты. Сырский на сегодняшний день вместе с (министром обороны Украины Рустемом. — Прим. ред.) Умеровым — это глашатаи неудач, абсолютных неудач. Вообще никакого успеха нигде нет, только минус, минус, минус", — заявил Соскин.В пятницу утром координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удары по складам с боекомплектом и расположению личного состава в Харькове и Харьковской области Украины.

https://ria.ru/20240510/zapad-1945161688.html

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