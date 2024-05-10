Рейтинг@Mail.ru
"Сырский ничего не может": в Киеве забили тревогу после ударов по Харькову - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/kiev-1945169121.html
"Сырский ничего не может": в Киеве забили тревогу после ударов по Харькову
"Сырский ничего не может": в Киеве забили тревогу после ударов по Харькову - РИА Новости, 10.05.2024
"Сырский ничего не может": в Киеве забили тревогу после ударов по Харькову
В то время как Владимир Зеленский проводит совещания, Украина теряет контроль над населенными пунктами, а главком ВСУ Александр Сырский ничего не может с этим... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T20:51
2024-05-10T20:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
александр сырский
рустем умеров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913099485_0:67:3001:1755_1920x0_80_0_0_3eb7d0e3c47e77a74cf1da0a2c16e0f8.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В то время как Владимир Зеленский проводит совещания, Украина теряет контроль над населенными пунктами, а главком ВСУ Александр Сырский ничего не может с этим поделать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале."Опять была тяжелейшая ночь, удары были по Харькову и другим регионам. Сырский ничего сделать не может, только совещания проводят. Соберутся вместе в этом погребе у Зеленского и проводят совещание: ты меня уважаешь, я тебя уважаю", — сказал он.По словам аналитика, на этих встречах Зеленский чувствует себя серьезным полководцем, пока главком ВСУ "рисует ему что-то на карте и выступает с отчетами"."Отчет не отчет, а все время теряются населенные пункты. Сырский на сегодняшний день вместе с (министром обороны Украины Рустемом. — Прим. ред.) Умеровым — это глашатаи неудач, абсолютных неудач. Вообще никакого успеха нигде нет, только минус, минус, минус", — заявил Соскин.В пятницу утром координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удары по складам с боекомплектом и расположению личного состава в Харькове и Харьковской области Украины.
https://ria.ru/20240510/zapad-1945161688.html
https://ria.ru/20240510/f-16-1945155330.html
украина
киев
россия
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913099485_123:0:2790:2000_1920x0_80_0_0_d74f950d117aceb586747058387cd510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, александр сырский, рустем умеров, россия, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Рустем Умеров, Россия, Харьков, Вооруженные силы Украины
"Сырский ничего не может": в Киеве забили тревогу после ударов по Харькову

Соскин: пока Зеленский проводит совещания, Украина теряет населенные пункты

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский и Александр Сырский
Владимир Зеленский и Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский и Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В то время как Владимир Зеленский проводит совещания, Украина теряет контроль над населенными пунктами, а главком ВСУ Александр Сырский ничего не может с этим поделать, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.
"Опять была тяжелейшая ночь, удары были по Харькову и другим регионам. Сырский ничего сделать не может, только совещания проводят. Соберутся вместе в этом погребе у Зеленского и проводят совещание: ты меня уважаешь, я тебя уважаю", — сказал он.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
"Вызывает беспокойство": на Западе рассказали об отчаянном шаге ВСУ
Вчера, 19:41
По словам аналитика, на этих встречах Зеленский чувствует себя серьезным полководцем, пока главком ВСУ "рисует ему что-то на карте и выступает с отчетами".
«
"Отчет не отчет, а все время теряются населенные пункты. Сырский на сегодняшний день вместе с (министром обороны Украины Рустемом. — Прим. ред.) Умеровым — это глашатаи неудач, абсолютных неудач. Вообще никакого успеха нигде нет, только минус, минус, минус", — заявил Соскин.
В пятницу утром координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удары по складам с боекомплектом и расположению личного состава в Харькове и Харьковской области Украины.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
СМИ раскрыли, когда Украина сможет получить первые истребители F-16
Вчера, 18:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлександр СырскийРустем УмеровРоссияХарьковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала