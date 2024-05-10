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Хоценко направил в затопленный район Омской области дополнительную помощь - РИА Новости, 10.05.2024
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Омская область
 
17:14 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/khotsenko-1945140812.html
Хоценко направил в затопленный район Омской области дополнительную помощь
Хоценко направил в затопленный район Омской области дополнительную помощь - РИА Новости, 10.05.2024
Хоценко направил в затопленный район Омской области дополнительную помощь
Губернатор Омской области Виталий Хоценко направил в Усть-Ишимский район дополнительную помощь для эвакуации жителей и домашних животных, рассказали в... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:14
2024-05-10T17:14
омская область
омская область
омск
виталий хоценко
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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко направил в Усть-Ишимский район дополнительную помощь для эвакуации жителей и домашних животных, рассказали в пресс-службе правительства региона. Ситуацию на месте будут контролировать члены регионального правительства и областных профильных ведомств. "Много обращений от жителей, пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов, по поводу эвакуации и обеспечения кормами домашних животных. Направил в Усть-Ишимский район для оказания помощи в эвакуации животных и обеспечения их необходимыми кормами министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николая Валентиновича Дрофу", - сообщил Виталий Хоценко. Также губернатор направил в район и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрия Пестрякова и директора управления дорожного хозяйства Омской области Сергея Коваленко. Они должны будут обеспечить транспортировку всех желающих из зоны затопления в Омск и другие населенные пункты.
https://ria.ru/20240422/subbotnik-1941495255.html
https://ria.ru/20240412/sredstva-1939624388.html
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омская область, омск, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Омск, Виталий Хоценко
Хоценко направил в затопленный район Омской области дополнительную помощь

Губернатор Хоценко направил в затопленный район Омской области доппомощь

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко направил в Усть-Ишимский район дополнительную помощь для эвакуации жителей и домашних животных, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Ситуацию на месте будут контролировать члены регионального правительства и областных профильных ведомств.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко проинспектировал дорожный ремонт в Омске. 22 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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"Много обращений от жителей, пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов, по поводу эвакуации и обеспечения кормами домашних животных. Направил в Усть-Ишимский район для оказания помощи в эвакуации животных и обеспечения их необходимыми кормами министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николая Валентиновича Дрофу", - сообщил Виталий Хоценко.
Также губернатор направил в район и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрия Пестрякова и директора управления дорожного хозяйства Омской области Сергея Коваленко. Они должны будут обеспечить транспортировку всех желающих из зоны затопления в Омск и другие населенные пункты.
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Омская областьОмская областьОмскВиталий Хоценко
 
 
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