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Хоценко направил в затопленный район Омской области дополнительную помощь
Хоценко направил в затопленный район Омской области дополнительную помощь - РИА Новости, 10.05.2024
Хоценко направил в затопленный район Омской области дополнительную помощь
Губернатор Омской области Виталий Хоценко направил в Усть-Ишимский район дополнительную помощь для эвакуации жителей и домашних животных, рассказали в... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:14
2024-05-10T17:14
2024-05-10T17:14
омская область
омская область
омск
виталий хоценко
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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко направил в Усть-Ишимский район дополнительную помощь для эвакуации жителей и домашних животных, рассказали в пресс-службе правительства региона. Ситуацию на месте будут контролировать члены регионального правительства и областных профильных ведомств. "Много обращений от жителей, пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов, по поводу эвакуации и обеспечения кормами домашних животных. Направил в Усть-Ишимский район для оказания помощи в эвакуации животных и обеспечения их необходимыми кормами министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николая Валентиновича Дрофу", - сообщил Виталий Хоценко. Также губернатор направил в район и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрия Пестрякова и директора управления дорожного хозяйства Омской области Сергея Коваленко. Они должны будут обеспечить транспортировку всех желающих из зоны затопления в Омск и другие населенные пункты.
https://ria.ru/20240422/subbotnik-1941495255.html
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омская область, омск, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Омск, Виталий Хоценко
Хоценко направил в затопленный район Омской области дополнительную помощь
Губернатор Хоценко направил в затопленный район Омской области доппомощь