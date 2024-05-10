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В Дохе прошел памятный вечер по случаю 79-й годовщины Победы - РИА Новости, 10.05.2024
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00:12 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/katar-1945035649.html
В Дохе прошел памятный вечер по случаю 79-й годовщины Победы
В Дохе прошел памятный вечер по случаю 79-й годовщины Победы - РИА Новости, 10.05.2024
В Дохе прошел памятный вечер по случаю 79-й годовщины Победы
Памятный вечер по случаю 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошёл в четверг в столице Катара Дохе, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T00:12
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катар
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ДОХА, 10 мая - РИА Новости. Памятный вечер по случаю 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошёл в четверг в столице Катара Дохе, передаёт корреспондент РИА Новости. Вспомнить о героях прошедшей войны собрались представители русскоязычной общины в этой арабской стране Персидского залива, которые принесли с собой портреты своих воевавших или трудившихся в тылу родственников. На вечере, организованном Координационным советом организаций российских соотечественников в Катаре, в исполнении российских школьников и взрослых прозвучали стихи о войне, песни военных лет, рассказы о судьбе участников войны. На празднике о подвигах героев войны вспоминали не только россияне, но и граждане бывших республик Советского Союза, которые тоже посетили памятный вечер, в частности, послы семи стран СНГ. Все гости праздника единогласно отмечали, что подвиг советских людей, освободивших мир от фашизма, не должен быть забыт, несмотря на попытки отдельных стран переписать историю. Под конец вечера его участники почтили минутой молчания память погибших на войне.
https://ria.ru/20240504/miting-1943894057.html
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персидский залив, катар, снг, день победы, доха, в мире
Персидский залив, Катар, СНГ, День Победы, Доха, В мире
В Дохе прошел памятный вечер по случаю 79-й годовщины Победы

В столице Катара Дохе прошел памятный вечер по случаю 79-й годовщины Победы

© iStock.com / hasan zaidiВид на набережную Корниш в Дохе, Катар
Вид на набережную Корниш в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© iStock.com / hasan zaidi
Вид на набережную Корниш в Дохе, Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 10 мая - РИА Новости. Памятный вечер по случаю 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошёл в четверг в столице Катара Дохе, передаёт корреспондент РИА Новости.
Вспомнить о героях прошедшей войны собрались представители русскоязычной общины в этой арабской стране Персидского залива, которые принесли с собой портреты своих воевавших или трудившихся в тылу родственников.
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На вечере, организованном Координационным советом организаций российских соотечественников в Катаре, в исполнении российских школьников и взрослых прозвучали стихи о войне, песни военных лет, рассказы о судьбе участников войны.
На празднике о подвигах героев войны вспоминали не только россияне, но и граждане бывших республик Советского Союза, которые тоже посетили памятный вечер, в частности, послы семи стран СНГ.
Все гости праздника единогласно отмечали, что подвиг советских людей, освободивших мир от фашизма, не должен быть забыт, несмотря на попытки отдельных стран переписать историю.
Под конец вечера его участники почтили минутой молчания память погибших на войне.
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Персидский заливКатарСНГДень ПобедыДохаВ мире
 
 
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