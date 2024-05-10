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Канада выделит 55,7 миллиона долларов на закупку систем ПВО для Украины
Канада выделит 55,7 миллиона долларов на закупку систем ПВО для Украины - РИА Новости, 10.05.2024
Канада выделит 55,7 миллиона долларов на закупку систем ПВО для Украины
Канада намерена выделить порядка 76 миллионов канадских долларов ($55,7 млн) на инициативу Германии по закупке систем противовоздушной обороны для Украины,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T19:05
2024-05-10T19:05
2024-05-10T19:05
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Канада намерена выделить порядка 76 миллионов канадских долларов ($55,7 млн) на инициативу Германии по закупке систем противовоздушной обороны для Украины, заявил в пятницу глава канадского минобороны Билл Блэр. "Я рад объявить сегодня, что Канада выделит 76 миллионов канадских долларов на инициативу Германии по мерам укрепления противовоздушной обороны", - сказал Блэр. Его заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции с главой минобороны ФРГ Борисом Писториусом на церемонии подписания документа о намерениях касательно выделения новых средств на нужды Киева.
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в мире, германия, канада, украина, борис писториус
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Канада, Украина, Борис Писториус
Канада выделит 55,7 миллиона долларов на закупку систем ПВО для Украины
Блэр: Канада выделит 55,7 миллиона долларов на закупку систем ПВО для Украины