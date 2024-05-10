https://ria.ru/20240510/kanada-1945157563.html

Канада выделит 55,7 миллиона долларов на закупку систем ПВО для Украины

Канада выделит 55,7 миллиона долларов на закупку систем ПВО для Украины - РИА Новости, 10.05.2024

Канада выделит 55,7 миллиона долларов на закупку систем ПВО для Украины

Канада намерена выделить порядка 76 миллионов канадских долларов ($55,7 млн) на инициативу Германии по закупке систем противовоздушной обороны для Украины,... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T19:05

2024-05-10T19:05

2024-05-10T19:05

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Канада намерена выделить порядка 76 миллионов канадских долларов ($55,7 млн) на инициативу Германии по закупке систем противовоздушной обороны для Украины, заявил в пятницу глава канадского минобороны Билл Блэр. "Я рад объявить сегодня, что Канада выделит 76 миллионов канадских долларов на инициативу Германии по мерам укрепления противовоздушной обороны", - сказал Блэр. Его заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции с главой минобороны ФРГ Борисом Писториусом на церемонии подписания документа о намерениях касательно выделения новых средств на нужды Киева.

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

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в мире, германия, канада, украина, борис писториус