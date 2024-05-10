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Исполняющая обязанности главы Счетной палаты приехала в Госдуму - РИА Новости, 10.05.2024
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14:46 10.05.2024
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Исполняющая обязанности главы Счетной палаты приехала в Госдуму
Исполняющая обязанности главы Счетной палаты приехала в Госдуму - РИА Новости, 10.05.2024
Исполняющая обязанности главы Счетной палаты приехала в Госдуму
Исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова приехала в Госдуму, где рассматривается вопрос об утверждении кандидатуры на должность главы... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:46
2024-05-10T14:46
политика
россия
галина изотова
валентина матвиенко
михаил мишустин
совет федерации рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова приехала в Госдуму, где рассматривается вопрос об утверждении кандидатуры на должность главы правительства РФ Михаила Мишустина, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня утром спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что представила президенту РФ Владимиру Путину кандидатуры на пост главы Счетной палаты, в списке Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук. Матвиенко добавила, что Совфед ожидает представление президента для назначения на должность. "Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление", - отметила она.
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политика, россия, галина изотова, валентина матвиенко, михаил мишустин, совет федерации рф
Политика, Россия, Галина Изотова, Валентина Матвиенко, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ
Исполняющая обязанности главы Счетной палаты приехала в Госдуму

Исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Изотова приехала в Госдуму

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова
Заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова приехала в Госдуму, где рассматривается вопрос об утверждении кандидатуры на должность главы правительства РФ Михаила Мишустина, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня утром спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что представила президенту РФ Владимиру Путину кандидатуры на пост главы Счетной палаты, в списке Анатолий Артамонов, Галина Изотова и Борис Ковальчук.
Матвиенко добавила, что Совфед ожидает представление президента для назначения на должность. "Готовы рассмотреть в установленном порядке и принять постановление", - отметила она.
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ПолитикаРоссияГалина ИзотоваВалентина МатвиенкоМихаил МишустинСовет Федерации РФ
 
 
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