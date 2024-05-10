https://ria.ru/20240510/ipoteka-1945043343.html
В правительстве не обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке
В правительстве не обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке - РИА Новости, 10.05.2024
В правительстве не обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке
Вопрос повышения ставки по семейной ипотеке до 12% в данный момент не обсуждается в правительстве, заявил РИА Новости исполняющий обязанности вице-премьера РФ... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T03:17
2024-05-10T03:17
2024-05-10T03:17
экономика
ипотека
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вопрос повышения ставки по семейной ипотеке до 12% в данный момент не обсуждается в правительстве, заявил РИА Новости исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин. Он считает, что ставка должна составлять 6%. Семейная ипотека позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке (6% годовых). Ею можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке, на вторичном рынке или для приобретения частного дома с земельным участком. В конце апреля "Известия" со ссылкой на источники сообщили, что ставка по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года может быть повышена до 12% для заемщиков с детьми от шести лет. "Нет, не обсуждается. Неправда. Во всяком случае, я не участвовал в таких обсуждениях. Моя позиция - что ипотека семейная должна быть под 6%", - сказал Хуснуллин в ответ на вопрос, действительно ли в правительстве обсуждается повышение ставок по семейной ипотеке вдвое, и какова его позиция на этот счет.
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экономика, ипотека, россия, марат хуснуллин
Экономика, Ипотека, Россия, Марат Хуснуллин
В правительстве не обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке
Хуснуллин: повышение ставки по семейной ипотеке до 12 процентов не обсуждается
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вопрос повышения ставки по семейной ипотеке до 12% в данный момент не обсуждается в правительстве, заявил РИА Новости исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин. Он считает, что ставка должна составлять 6%.
Семейная ипотека позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке (6% годовых). Ею можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке, на вторичном рынке или для приобретения частного дома с земельным участком. В конце апреля "Известия" со ссылкой на источники сообщили, что ставка по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года может быть повышена до 12% для заемщиков с детьми от шести лет.
"Нет, не обсуждается. Неправда. Во всяком случае, я не участвовал в таких обсуждениях. Моя позиция - что ипотека семейная должна быть под 6%", - сказал Хуснуллин в ответ на вопрос, действительно ли в правительстве обсуждается повышение ставок по семейной ипотеке вдвое, и какова его позиция на этот счет.