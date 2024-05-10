https://ria.ru/20240510/ipoteka-1945043343.html

В правительстве не обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке

В правительстве не обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке - РИА Новости, 10.05.2024

В правительстве не обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке

Вопрос повышения ставки по семейной ипотеке до 12% в данный момент не обсуждается в правительстве, заявил РИА Новости исполняющий обязанности вице-премьера РФ... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T03:17

2024-05-10T03:17

2024-05-10T03:17

экономика

ипотека

россия

марат хуснуллин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920885500_0:21:3565:2026_1920x0_80_0_0_dadb92bdb249d93814fc9c88b3b1a9d5.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вопрос повышения ставки по семейной ипотеке до 12% в данный момент не обсуждается в правительстве, заявил РИА Новости исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин. Он считает, что ставка должна составлять 6%. Семейная ипотека позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке (6% годовых). Ею можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке, на вторичном рынке или для приобретения частного дома с земельным участком. В конце апреля "Известия" со ссылкой на источники сообщили, что ставка по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года может быть повышена до 12% для заемщиков с детьми от шести лет. "Нет, не обсуждается. Неправда. Во всяком случае, я не участвовал в таких обсуждениях. Моя позиция - что ипотека семейная должна быть под 6%", - сказал Хуснуллин в ответ на вопрос, действительно ли в правительстве обсуждается повышение ставок по семейной ипотеке вдвое, и какова его позиция на этот счет.

https://realty.ria.ru/20240508/tsb-1944741676.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ипотека, россия, марат хуснуллин