https://ria.ru/20240510/impichment-1945185735.html

Республиканец внес в конгресс предложение об импичменте Байдену

Республиканец внес в конгресс предложение об импичменте Байдену - РИА Новости, 10.05.2024

Республиканец внес в конгресс предложение об импичменте Байдену

Член палаты представителей (республиканец от штата Флорида) Кори Миллс сообщил, что внес в нижнюю палату конгресса предложение об импичменте президенту США Джо... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T23:52

2024-05-10T23:52

2024-05-10T23:53

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Член палаты представителей (республиканец от штата Флорида) Кори Миллс сообщил, что внес в нижнюю палату конгресса предложение об импичменте президенту США Джо Байдену за паузу в поставках вооружений Израилю. В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. "В нарушении своей клятвы добросовестно исполнять обязанности президента и соблюдать конституцию президент Байден злоупотребил своими полномочиями", - указал ранее законодатель в соцсети Х, обосновав это паузой в поставках вооружений Израилю Позднее в пятницу в ходе дискуссии на этой платформе Миллс подтвердил, что внес в нижнюю палату конгресса предложение об импичменте Байдену за паузу в поставках вооружений Израилю. Спикер палаты представителей Майк Джонсон оценивает инициативу, которая, по заверению Миллса, пользуется поддержкой среди некоторых республиканцев в нижней палате конгресса.

https://ria.ru/20240504/ssha-1943714758.html

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в мире, израиль, флорида, сша, джо байден, ллойд остин, майк джонсон, министерство обороны сша