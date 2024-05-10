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Республиканец внес в конгресс предложение об импичменте Байдену - РИА Новости, 10.05.2024
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23:52 10.05.2024 (обновлено: 23:53 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/impichment-1945185735.html
Республиканец внес в конгресс предложение об импичменте Байдену
Республиканец внес в конгресс предложение об импичменте Байдену - РИА Новости, 10.05.2024
Республиканец внес в конгресс предложение об импичменте Байдену
Член палаты представителей (республиканец от штата Флорида) Кори Миллс сообщил, что внес в нижнюю палату конгресса предложение об импичменте президенту США Джо... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:52
2024-05-10T23:53
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Член палаты представителей (республиканец от штата Флорида) Кори Миллс сообщил, что внес в нижнюю палату конгресса предложение об импичменте президенту США Джо Байдену за паузу в поставках вооружений Израилю. В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. "В нарушении своей клятвы добросовестно исполнять обязанности президента и соблюдать конституцию президент Байден злоупотребил своими полномочиями", - указал ранее законодатель в соцсети Х, обосновав это паузой в поставках вооружений Израилю Позднее в пятницу в ходе дискуссии на этой платформе Миллс подтвердил, что внес в нижнюю палату конгресса предложение об импичменте Байдену за паузу в поставках вооружений Израилю. Спикер палаты представителей Майк Джонсон оценивает инициативу, которая, по заверению Миллса, пользуется поддержкой среди некоторых республиканцев в нижней палате конгресса.
https://ria.ru/20240504/ssha-1943714758.html
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в мире, израиль, флорида, сша, джо байден, ллойд остин, майк джонсон, министерство обороны сша
В мире, Израиль, Флорида, США, Джо Байден, Ллойд Остин, Майк Джонсон, Министерство обороны США
Республиканец внес в конгресс предложение об импичменте Байдену

Член палаты представителей США Миллс внес предложение об импичменте Байдену

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Член палаты представителей (республиканец от штата Флорида) Кори Миллс сообщил, что внес в нижнюю палату конгресса предложение об импичменте президенту США Джо Байдену за паузу в поставках вооружений Израилю.
В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло.
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"В нарушении своей клятвы добросовестно исполнять обязанности президента и соблюдать конституцию президент Байден злоупотребил своими полномочиями", - указал ранее законодатель в соцсети Х, обосновав это паузой в поставках вооружений Израилю
Позднее в пятницу в ходе дискуссии на этой платформе Миллс подтвердил, что внес в нижнюю палату конгресса предложение об импичменте Байдену за паузу в поставках вооружений Израилю.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон оценивает инициативу, которая, по заверению Миллса, пользуется поддержкой среди некоторых республиканцев в нижней палате конгресса.
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В миреИзраильФлоридаСШАДжо БайденЛлойд ОстинМайк ДжонсонМинистерство обороны США
 
 
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