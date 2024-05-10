Рейтинг@Mail.ru
Потери мирных жителей в Газе превысили потери в СВО, заявил Гутерреш - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 10.05.2024 (обновлено: 17:28 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/guterresh-1945134650.html
Потери мирных жителей в Газе превысили потери в СВО, заявил Гутерреш
Потери мирных жителей в Газе превысили потери в СВО, заявил Гутерреш - РИА Новости, 10.05.2024
Потери мирных жителей в Газе превысили потери в СВО, заявил Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш обратил внимание на то, что в ходе действий Израиля в секторе Газа потери среди мирного населения превысили число погибших... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:37
2024-05-10T17:28
в мире
израиль
россия
украина
антониу гутерреш
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
ООН, 10 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обратил внимание на то, что в ходе действий Израиля в секторе Газа потери среди мирного населения превысили число погибших гражданских лиц в ходе СВО более чем в 2 раза. В ходе пресс-конференции генсеку задали вопрос, совершает ли Израиль геноцид в Газе, на что Гутерреш ответил, что это "определять судам". "Число мирных граждан, которые были убиты в Газе, беспрецедентно", - сказал генсек. По его словам, "намного больше гражданских лиц - более, чем в два раза больше - погибло в Газе за несколько месяцев", чем за два с лишним года специальной военной операции России на Украине. Как указал Генсек, это свидетельствует о том, "есть что-то фундаментально неправильное в том, как проводится операция" Израиля.
https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231103/izrail-1907170545.html
израиль
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, украина, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Украина, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Специальная военная операция на Украине
Потери мирных жителей в Газе превысили потери в СВО, заявил Гутерреш

Гутерреш: потери мирных жителей в Газе превысили более чем в 2 раза потери в СВО

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 10 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обратил внимание на то, что в ходе действий Израиля в секторе Газа потери среди мирного населения превысили число погибших гражданских лиц в ходе СВО более чем в 2 раза.
В ходе пресс-конференции генсеку задали вопрос, совершает ли Израиль геноцид в Газе, на что Гутерреш ответил, что это "определять судам".
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Число мирных граждан, которые были убиты в Газе, беспрецедентно", - сказал генсек.
По его словам, "намного больше гражданских лиц - более, чем в два раза больше - погибло в Газе за несколько месяцев", чем за два с лишним года специальной военной операции России на Украине.
Как указал Генсек, это свидетельствует о том, "есть что-то фундаментально неправильное в том, как проводится операция" Израиля.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Израиль совершает множество военных преступлений, заявили в УВКПЧ ООН
3 ноября 2023, 13:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильРоссияУкраинаАнтониу ГутеррешООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала