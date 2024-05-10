https://ria.ru/20240510/guterresh-1945134650.html
Потери мирных жителей в Газе превысили потери в СВО, заявил Гутерреш
Потери мирных жителей в Газе превысили потери в СВО, заявил Гутерреш - РИА Новости, 10.05.2024
Потери мирных жителей в Газе превысили потери в СВО, заявил Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш обратил внимание на то, что в ходе действий Израиля в секторе Газа потери среди мирного населения превысили число погибших... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:37
2024-05-10T16:37
2024-05-10T17:28
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 10 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обратил внимание на то, что в ходе действий Израиля в секторе Газа потери среди мирного населения превысили число погибших гражданских лиц в ходе СВО более чем в 2 раза. В ходе пресс-конференции генсеку задали вопрос, совершает ли Израиль геноцид в Газе, на что Гутерреш ответил, что это "определять судам". "Число мирных граждан, которые были убиты в Газе, беспрецедентно", - сказал генсек. По его словам, "намного больше гражданских лиц - более, чем в два раза больше - погибло в Газе за несколько месяцев", чем за два с лишним года специальной военной операции России на Украине. Как указал Генсек, это свидетельствует о том, "есть что-то фундаментально неправильное в том, как проводится операция" Израиля.
https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231103/izrail-1907170545.html
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в мире, израиль, россия, украина, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Украина, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Специальная военная операция на Украине
Потери мирных жителей в Газе превысили потери в СВО, заявил Гутерреш
Гутерреш: потери мирных жителей в Газе превысили более чем в 2 раза потери в СВО