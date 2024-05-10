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Законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс Грузии, заявил премьер - РИА Новости, 10.05.2024
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23:13 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/gruziya-1945182769.html
Законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс Грузии, заявил премьер
Законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс Грузии, заявил премьер - РИА Новости, 10.05.2024
Законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс Грузии, заявил премьер
Рассматриваемый в парламенте Грузии законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс страны - интеграцию в ЕС и НАТО, заявил премьер-министр Ираклий... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:13
2024-05-10T23:13
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
нато
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Рассматриваемый в парламенте Грузии законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс страны - интеграцию в ЕС и НАТО, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Инициированный законопроект связывают с изменением внешнего курса страны, что является грубой спекуляцией, манипуляцией. Хочу еще раз пояснить то, что для всех и так ясно, что у государства четкий курс, который прописан в конституции Грузии… В 2017 году "Грузинская мечта" без поддержки оппозиции внесла в конституцию Грузии норму, согласно которой интеграция как в Евросоюз, так и в НАТО определялась как конституционная задача правительства. Поэтому, конечно, наш политический курс, внешний курс ясен", - заявил на пресс-конференции. Парламент Грузии планирует принять законопроект об иноагентах в третьем чтении на следующей неделе. В Тбилиси в связи с этим проходят акции протестов.
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грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, нато, евросоюз, в мире
Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, НАТО, Евросоюз, В мире
Законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс Грузии, заявил премьер

Премьер Кобахидзе: законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс Грузии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПлощадь Республики в городе Ереване
Площадь Республики в городе Ереване - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Площадь Республики в городе Ереване. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Рассматриваемый в парламенте Грузии законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс страны - интеграцию в ЕС и НАТО, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Инициированный законопроект связывают с изменением внешнего курса страны, что является грубой спекуляцией, манипуляцией. Хочу еще раз пояснить то, что для всех и так ясно, что у государства четкий курс, который прописан в конституции Грузии… В 2017 году "Грузинская мечта" без поддержки оппозиции внесла в конституцию Грузии норму, согласно которой интеграция как в Евросоюз, так и в НАТО определялась как конституционная задача правительства. Поэтому, конечно, наш политический курс, внешний курс ясен", - заявил на пресс-конференции.
Парламент Грузии планирует принять законопроект об иноагентах в третьем чтении на следующей неделе. В Тбилиси в связи с этим проходят акции протестов.
Драка в ходе рассмотрения закона об иноагентах в парламенте Грузии
В парламенте Грузии произошла драка при рассмотрении закона об иноагентах
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ГрузияТбилисиИраклий КобахидзеНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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