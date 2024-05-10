https://ria.ru/20240510/gruziya-1945182769.html
Законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс Грузии, заявил премьер
Законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс Грузии, заявил премьер - РИА Новости, 10.05.2024
Законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс Грузии, заявил премьер
Рассматриваемый в парламенте Грузии законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс страны - интеграцию в ЕС и НАТО, заявил премьер-министр Ираклий... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:13
2024-05-10T23:13
2024-05-10T23:13
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
нато
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599555477_0:16:3613:2048_1920x0_80_0_0_8fbbe6e355540fcd508c58fb57509711.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Рассматриваемый в парламенте Грузии законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс страны - интеграцию в ЕС и НАТО, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Инициированный законопроект связывают с изменением внешнего курса страны, что является грубой спекуляцией, манипуляцией. Хочу еще раз пояснить то, что для всех и так ясно, что у государства четкий курс, который прописан в конституции Грузии… В 2017 году "Грузинская мечта" без поддержки оппозиции внесла в конституцию Грузии норму, согласно которой интеграция как в Евросоюз, так и в НАТО определялась как конституционная задача правительства. Поэтому, конечно, наш политический курс, внешний курс ясен", - заявил на пресс-конференции. Парламент Грузии планирует принять законопроект об иноагентах в третьем чтении на следующей неделе. В Тбилиси в связи с этим проходят акции протестов.
https://ria.ru/20240415/draka-1940141310.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599555477_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_86200f96fc354ca6e603a60f4fb24f4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, нато, евросоюз, в мире
Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, НАТО, Евросоюз, В мире
Законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс Грузии, заявил премьер
Премьер Кобахидзе: законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс Грузии