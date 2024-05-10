https://ria.ru/20240510/gruziya-1945182769.html

Законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс Грузии, заявил премьер

Законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс Грузии, заявил премьер - РИА Новости, 10.05.2024

Законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс Грузии, заявил премьер

Рассматриваемый в парламенте Грузии законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс страны - интеграцию в ЕС и НАТО, заявил премьер-министр Ираклий... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T23:13

2024-05-10T23:13

2024-05-10T23:13

грузия

тбилиси

ираклий кобахидзе

нато

евросоюз

в мире

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ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Рассматриваемый в парламенте Грузии законопроект об иноагентах не влияет на внешний курс страны - интеграцию в ЕС и НАТО, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Инициированный законопроект связывают с изменением внешнего курса страны, что является грубой спекуляцией, манипуляцией. Хочу еще раз пояснить то, что для всех и так ясно, что у государства четкий курс, который прописан в конституции Грузии… В 2017 году "Грузинская мечта" без поддержки оппозиции внесла в конституцию Грузии норму, согласно которой интеграция как в Евросоюз, так и в НАТО определялась как конституционная задача правительства. Поэтому, конечно, наш политический курс, внешний курс ясен", - заявил на пресс-конференции. Парламент Грузии планирует принять законопроект об иноагентах в третьем чтении на следующей неделе. В Тбилиси в связи с этим проходят акции протестов.

https://ria.ru/20240415/draka-1940141310.html

грузия

тбилиси

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грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, нато, евросоюз, в мире