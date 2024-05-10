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Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге
Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024
Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики, спасавших пассажиров утонувшего в реке в... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T21:07
2024-05-10T21:07
2024-05-10T21:18
санкт-петербург
сергей меликов
падение автобуса с моста в петербурге
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 10 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики, спасавших пассажиров утонувшего в реке в Санкт-Петербурге автобуса.В пятницу автобус, в салоне которого находилось около 20 человек, упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. По данным МЧС России, спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Трое скончались, двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти.“Поступок дагестанцев, пришедших на помощь пассажирам утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, вызвал во мне гордость, но не удивление… Идрис, Шахбан и Мухаммад, вы настоящие мужчины! Поручил представить вас к государственным наградам и буду рад лично пожать вам руку!” – написал Меликов в своем Telegram-канале.Глава республики рассказал, что Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов ехали на пятничную молитву, когда увидели, что пассажирский автобус упал в реку. Сначала молодые люди остановились и стали кричать водителю, чтобы тот открыл люк, но он не реагировал. Тогда они прыгнули в воду и начали спасать людей до прибытия специальных служб.Меликов отметил, что помощь неравнодушных людей и оперативная работа МЧС позволили минимизировать число жертв.Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил, что Гаджиев, Джабраилов и Гасанов работают в строительной сфере.
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санкт-петербург, сергей меликов, падение автобуса с моста в петербурге, происшествия
Санкт-Петербург, Сергей Меликов, Падение автобуса с моста в Петербурге, Происшествия
Троих дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге
Меликов поручил наградить 3 дагестанцев за спасение пострадавших в Петербурге
МАХАЧКАЛА, 10 мая - РИА Новости.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что поручил представить к госнаградам
троих уроженцев республики, спасавших пассажиров утонувшего в реке в Санкт-Петербурге автобуса.
В пятницу автобус, в салоне которого находилось около 20 человек, упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. По данным МЧС России
, спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Трое скончались, двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти.
“Поступок дагестанцев, пришедших на помощь пассажирам утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, вызвал во мне гордость, но не удивление… Идрис, Шахбан и Мухаммад, вы настоящие мужчины! Поручил представить вас к государственным наградам и буду рад лично пожать вам руку!” – написал Меликов в своем Telegram-канале.
Глава республики рассказал, что Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов ехали на пятничную молитву, когда увидели, что пассажирский автобус упал в реку. Сначала молодые люди остановились и стали кричать водителю, чтобы тот открыл люк, но он не реагировал. Тогда они прыгнули в воду и начали спасать людей до прибытия специальных служб.
Меликов отметил, что помощь неравнодушных людей и оперативная работа МЧС позволили минимизировать число жертв.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев
сообщил, что Гаджиев, Джабраилов и Гасанов работают в строительной сфере.