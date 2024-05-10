https://ria.ru/20240510/gosduma-1945076465.html
ГД на заседании рассмотрит постановление об утверждении Мишустина премьером
ГД на заседании рассмотрит постановление об утверждении Мишустина премьером - РИА Новости, 10.05.2024
ГД на заседании рассмотрит постановление об утверждении Мишустина премьером
Госдума на пленарном заседании 10 мая рассмотрит проект постановления об утверждении и.о. премьер-министра РФ Михаила Мишустина премьером, следует из проекта... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T11:41
2024-05-10T11:41
2024-05-10T11:49
политика
госдума рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 10 мая рассмотрит проект постановления об утверждении и.о. премьер-министра РФ Михаила Мишустина премьером, следует из проекта повестки заседания, которая доступна в думской электронной базе."О проекте постановления Государственной Думы № 622328-8 "Об утверждении Мишустина Михаила Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации", - сказано в документе.Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
https://ria.ru/20240510/premer-1945062721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, михаил мишустин
Политика, Госдума РФ, Михаил Мишустин
ГД на заседании рассмотрит постановление об утверждении Мишустина премьером
ГД 10 мая рассмотрит проект постановления об утверждении Мишустина премьером