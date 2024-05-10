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Нидерландского участника Евровидения отстранили от шоу жюри - РИА Новости, 10.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:39 10.05.2024 (обновлено: 23:16 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/evrovision-1945179090.html
Нидерландского участника Евровидения отстранили от шоу жюри
Нидерландского участника Евровидения отстранили от шоу жюри - РИА Новости, 10.05.2024
Нидерландского участника Евровидения отстранили от шоу жюри
Исполнитель от Нидерландов на Евровидении Йост Кляйн не сможет участвовать в шоу жюри конкурса, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T22:39
2024-05-10T23:16
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ГААГА, 10 мая — РИА Новости. Исполнитель от Нидерландов на Евровидении Йост Кляйн не сможет участвовать в шоу жюри конкурса, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).По данным телеканала, его отстранили из-за произошедшего ранее инцидента. Днем в пятницу Европейский вещательный союз (EBU) заявил о начале расследования этого происшествия, не уточнив, о чем именно идет речь.По данным шведских СМИ, на которые ссылается канал, певец вступил в конфронтацию либо с фотографом, либо с продюсером. Точной информации о случившемся нет. При этом, как уточняется, речи о дисквалификации Нидерландов пока не идет.В четверг состоялся второй полуфинал, по результатам которого в решающий раунд Евровидения в Мальмё пробились представители Латвии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Греции, Эстонии, Швейцарии, Грузии, Израиля и Армении.
https://ria.ru/20240507/evrovidenie-1944499077.html
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нидерланды, мальме , латвия, в мире
Нидерланды, Мальме , Латвия, В мире, Культура
Нидерландского участника Евровидения отстранили от шоу жюри

NOS: Йост Кляйн не будет участвовать в шоу жюри Евровидения из-за инцидента

© Фото : EurovisionИллюстрация "Евровидения" на площадке Мальмё-Арена
Иллюстрация Евровидения на площадке Мальмё-Арена - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : Eurovision
Иллюстрация "Евровидения" на площадке Мальмё-Арена. Архивное фото
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ГААГА, 10 мая — РИА Новости. Исполнитель от Нидерландов на Евровидении Йост Кляйн не сможет участвовать в шоу жюри конкурса, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
По данным телеканала, его отстранили из-за произошедшего ранее инцидента.
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Днем в пятницу Европейский вещательный союз (EBU) заявил о начале расследования этого происшествия, не уточнив, о чем именно идет речь.
По данным шведских СМИ, на которые ссылается канал, певец вступил в конфронтацию либо с фотографом, либо с продюсером. Точной информации о случившемся нет.
При этом, как уточняется, речи о дисквалификации Нидерландов пока не идет.
В четверг состоялся второй полуфинал, по результатам которого в решающий раунд Евровидения в Мальмё пробились представители Латвии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Греции, Эстонии, Швейцарии, Грузии, Израиля и Армении.
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