https://ria.ru/20240510/evrovision-1945179090.html

Нидерландского участника Евровидения отстранили от шоу жюри

Нидерландского участника Евровидения отстранили от шоу жюри - РИА Новости, 10.05.2024

Нидерландского участника Евровидения отстранили от шоу жюри

Исполнитель от Нидерландов на Евровидении Йост Кляйн не сможет участвовать в шоу жюри конкурса, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T22:39

2024-05-10T22:39

2024-05-10T23:16

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ГААГА, 10 мая — РИА Новости. Исполнитель от Нидерландов на Евровидении Йост Кляйн не сможет участвовать в шоу жюри конкурса, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).По данным телеканала, его отстранили из-за произошедшего ранее инцидента. Днем в пятницу Европейский вещательный союз (EBU) заявил о начале расследования этого происшествия, не уточнив, о чем именно идет речь.По данным шведских СМИ, на которые ссылается канал, певец вступил в конфронтацию либо с фотографом, либо с продюсером. Точной информации о случившемся нет. При этом, как уточняется, речи о дисквалификации Нидерландов пока не идет.В четверг состоялся второй полуфинал, по результатам которого в решающий раунд Евровидения в Мальмё пробились представители Латвии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Греции, Эстонии, Швейцарии, Грузии, Израиля и Армении.

https://ria.ru/20240507/evrovidenie-1944499077.html

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нидерланды, мальме , латвия, в мире