Протестующие заполнили площадь Республики в Ереване
В Ереване протестующие против демаркации границы заполнили площадь Республики
© Sputnik Армения — Новости/TelegramПротестующие против демаркации границы с Азербайджаном в центре Еревана
Протестующие против демаркации границы с Азербайджаном в центре Еревана
ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Протестующие против демаркации границы с Азербайджаном вновь заполнили площадь Республики в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером в четверг здесь прошёл многотысячный митинг, на котором лидер протеста, глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископом Баграт Галстанян заявил, что будет добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
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В пятницу он вновь призвал собраться на площади.
Как и накануне, полицейские с щитами и в касках взяли под усиленную охрану вход в дом правительства и минфин - их здания также расположены на площади Республики.
В пятницу в Алма-Ате начались переговоры глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, они продолжатся и в субботу, заявил журналистам заместитель армянского министра иностранных дел Паруйр Ованнисян.
Перед переговорами армянская и азербайджанская стороны выразили оптимизм по поводу достижения согласия по мирному договору. В частности, 23 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что достижение мирного соглашения с Арменией до COP29, "по крайней мере по базовым принципам, кажется вполне реалистичным". По его словам, потенциал стран Южного Кавказа известен, и азербайджанские власти уже знают сферы, в которых можно будет сотрудничать, если стороны положат конец многолетнему конфликту и подпишут мирное соглашение.
В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Он считает, что для этого нужно закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать документ. Пашинян выразил надежду, что на встрече глав МИД Армении и Азербайджана будет зафиксирован прогресс.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".