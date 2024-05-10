https://ria.ru/20240510/erevan-1945137207.html

В центре Еревана продолжаются акции протеста против демаркации границы

В центре Еревана продолжаются акции протеста против демаркации границы - РИА Новости, 10.05.2024

В центре Еревана продолжаются акции протеста против демаркации границы

В центре Еревана в пятницу продолжаются акции протеста против демаркации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:54

2024-05-10T16:54

2024-05-10T21:03

в мире

армения

азербайджан

ереван

никол пашинян

джейхун байрамов

ильхам алиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944969974_2:0:1271:714_1920x0_80_0_0_3fe6aa57fda291d561ecb1abf90e46bc.jpg

ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. В центре Еревана в пятницу продолжаются акции протеста против демаркации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости. После шествий по центральным улицам столицы, во время которых протестующие обошли все основные вузы Еревана, призывая студентов присоединиться к протестам, колонна вернулась на площадь Республики. Здесь вечером должен начаться очередной масштабный митинг протеста против демаркации границы с Азербайджаном. Сейчас на площади собралось уже несколько сотен протестующих во главе со своим лидером, главой Тавушской епархии Армянской церкви архиепископом Багратом Галстаняном. Движение автомобилей через площадь частично перекрыто, рядом с митингом дежурит полиция. Полицейские с щитами и в касках взяли также под усиленную охрану вход в дом правительства и минфин - их здания также расположены на площади Республики. В четверг на площади уже проходил многотысячный митинг, на котором Галстанян потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Параллельно с протестами в Ереване в Алма-Ате проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова по ключевым вопросам мирного договора двух стран. Перед переговорами армянская и азербайджанская стороны выразили оптимизм по поводу достижения согласия по мирному договору. В частности, 23 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что достижение мирного соглашения с Арменией до COP29, "по крайней мере по базовым принципам, кажется вполне реалистичным". По его словам, потенциал стран Южного Кавказа известен, и азербайджанские власти уже знают сферы, в которых можно будет сотрудничать, если стороны положат конец многолетнему конфликту и подпишут мирное соглашение. В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Он считает, что для этого нужно закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать документ. Пашинян выразил надежду, что на встрече глав МИД Армении и Азербайджана будет зафиксирован прогресс. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240509/armenia-1945029670.html

https://ria.ru/20240509/armeniya-1945010524.html

https://ria.ru/20240510/badalyan-1945067524.html

армения

азербайджан

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, джейхун байрамов, ильхам алиев