В центре Еревана продолжаются акции протеста против демаркации границы
В центре Еревана продолжаются митинги против демаркации границы с Азербайджаном
© SputnikСторонники движения "Тавуш во имя родины" в Ереване, Армения. Кадр видео
© Sputnik
Сторонники движения "Тавуш во имя родины" в Ереване, Армения. Кадр видео. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. В центре Еревана в пятницу продолжаются акции протеста против демаркации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости.
После шествий по центральным улицам столицы, во время которых протестующие обошли все основные вузы Еревана, призывая студентов присоединиться к протестам, колонна вернулась на площадь Республики. Здесь вечером должен начаться очередной масштабный митинг протеста против демаркации границы с Азербайджаном. Сейчас на площади собралось уже несколько сотен протестующих во главе со своим лидером, главой Тавушской епархии Армянской церкви архиепископом Багратом Галстаняном. Движение автомобилей через площадь частично перекрыто, рядом с митингом дежурит полиция.
Полицейские с щитами и в касках взяли также под усиленную охрану вход в дом правительства и минфин - их здания также расположены на площади Республики.
В четверг на площади уже проходил многотысячный митинг, на котором Галстанян потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Параллельно с протестами в Ереване в Алма-Ате проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова по ключевым вопросам мирного договора двух стран. Перед переговорами армянская и азербайджанская стороны выразили оптимизм по поводу достижения согласия по мирному договору. В частности, 23 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что достижение мирного соглашения с Арменией до COP29, "по крайней мере по базовым принципам, кажется вполне реалистичным". По его словам, потенциал стран Южного Кавказа известен, и азербайджанские власти уже знают сферы, в которых можно будет сотрудничать, если стороны положат конец многолетнему конфликту и подпишут мирное соглашение.
В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Он считает, что для этого нужно закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать документ. Пашинян выразил надежду, что на встрече глав МИД Армении и Азербайджана будет зафиксирован прогресс.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".