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В центре Еревана продолжаются акции протеста против демаркации границы - РИА Новости, 10.05.2024
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16:54 10.05.2024 (обновлено: 21:03 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/erevan-1945137207.html
В центре Еревана продолжаются акции протеста против демаркации границы
В центре Еревана продолжаются акции протеста против демаркации границы - РИА Новости, 10.05.2024
В центре Еревана продолжаются акции протеста против демаркации границы
В центре Еревана в пятницу продолжаются акции протеста против демаркации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:54
2024-05-10T21:03
в мире
армения
азербайджан
ереван
никол пашинян
джейхун байрамов
ильхам алиев
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ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. В центре Еревана в пятницу продолжаются акции протеста против демаркации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости. После шествий по центральным улицам столицы, во время которых протестующие обошли все основные вузы Еревана, призывая студентов присоединиться к протестам, колонна вернулась на площадь Республики. Здесь вечером должен начаться очередной масштабный митинг протеста против демаркации границы с Азербайджаном. Сейчас на площади собралось уже несколько сотен протестующих во главе со своим лидером, главой Тавушской епархии Армянской церкви архиепископом Багратом Галстаняном. Движение автомобилей через площадь частично перекрыто, рядом с митингом дежурит полиция. Полицейские с щитами и в касках взяли также под усиленную охрану вход в дом правительства и минфин - их здания также расположены на площади Республики. В четверг на площади уже проходил многотысячный митинг, на котором Галстанян потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Параллельно с протестами в Ереване в Алма-Ате проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова по ключевым вопросам мирного договора двух стран. Перед переговорами армянская и азербайджанская стороны выразили оптимизм по поводу достижения согласия по мирному договору. В частности, 23 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что достижение мирного соглашения с Арменией до COP29, "по крайней мере по базовым принципам, кажется вполне реалистичным". По его словам, потенциал стран Южного Кавказа известен, и азербайджанские власти уже знают сферы, в которых можно будет сотрудничать, если стороны положат конец многолетнему конфликту и подпишут мирное соглашение. В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Он считает, что для этого нужно закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать документ. Пашинян выразил надежду, что на встрече глав МИД Армении и Азербайджана будет зафиксирован прогресс. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240509/armenia-1945029670.html
https://ria.ru/20240509/armeniya-1945010524.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, джейхун байрамов, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Джейхун Байрамов, Ильхам Алиев
В центре Еревана продолжаются акции протеста против демаркации границы

В центре Еревана продолжаются митинги против демаркации границы с Азербайджаном

© SputnikСторонники движения "Тавуш во имя родины" в Ереване, Армения. Кадр видео
Сторонники движения Тавуш во имя родины в Ереване, Армения. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Sputnik
Сторонники движения "Тавуш во имя родины" в Ереване, Армения. Кадр видео. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. В центре Еревана в пятницу продолжаются акции протеста против демаркации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости.
После шествий по центральным улицам столицы, во время которых протестующие обошли все основные вузы Еревана, призывая студентов присоединиться к протестам, колонна вернулась на площадь Республики. Здесь вечером должен начаться очередной масштабный митинг протеста против демаркации границы с Азербайджаном. Сейчас на площади собралось уже несколько сотен протестующих во главе со своим лидером, главой Тавушской епархии Армянской церкви архиепископом Багратом Галстаняном. Движение автомобилей через площадь частично перекрыто, рядом с митингом дежурит полиция.
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Полицейские с щитами и в касках взяли также под усиленную охрану вход в дом правительства и минфин - их здания также расположены на площади Республики.
В четверг на площади уже проходил многотысячный митинг, на котором Галстанян потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Параллельно с протестами в Ереване в Алма-Ате проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова по ключевым вопросам мирного договора двух стран. Перед переговорами армянская и азербайджанская стороны выразили оптимизм по поводу достижения согласия по мирному договору. В частности, 23 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что достижение мирного соглашения с Арменией до COP29, "по крайней мере по базовым принципам, кажется вполне реалистичным". По его словам, потенциал стран Южного Кавказа известен, и азербайджанские власти уже знают сферы, в которых можно будет сотрудничать, если стороны положат конец многолетнему конфликту и подпишут мирное соглашение.
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В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Он считает, что для этого нужно закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать документ. Пашинян выразил надежду, что на встрече глав МИД Армении и Азербайджана будет зафиксирован прогресс.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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В миреАрменияАзербайджанЕреванНикол ПашинянДжейхун БайрамовИльхам Алиев
 
 
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