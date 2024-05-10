https://ria.ru/20240510/erevan-1945064878.html

Студенты начали акцию протеста в Ереване

Студенты начали акцию протеста в Ереване - РИА Новости, 10.05.2024

Студенты начали акцию протеста в Ереване

Студенты Ереванского госуниверситета проводят акцию протеста, сообщило онлайн-издание 168.am, которое ведет прямой репортаж с места событий. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T09:55

2024-05-10T09:55

2024-05-10T10:50

в мире

армения

азербайджан

ереван

никол пашинян

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Студенты Ереванского госуниверситета проводят акцию протеста, сообщило онлайн-издание 168.am, которое ведет прямой репортаж с места событий. "Студент, протестуй", — скандируют участники митинга. Протестующие собираются также у здания правительства Армении на площади Республики. По информации местных Telegram-каналов, они перекрыли некоторые автодороги. Основные требования митингующих — прекращение процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи под контроль Баку некоторых приграничных территорий. Накануне в центре Еревана состоялся многотысячный митинг, участники которого также требовали прекратить процесс делимитации границы. Как заявил лидер протестного движения, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, они намерены добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте. На сегодняшний вечер запланирована очередная массовая акция протеста.В начале марте Пашинян заявил, что Ереван готов начать делимитацию границы с Азербайджаном. Специальные комиссии двух стран договорились о прохождении линии границы между селами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан), чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Азербайджана. Это вызвало массовые протесты в Армении.

https://ria.ru/20240509/armeniya-1945010524.html

https://ria.ru/20240430/armeniya-1943152449.html

армения

азербайджан

ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь