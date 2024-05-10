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Студенты начали акцию протеста в Ереване - РИА Новости, 10.05.2024
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09:55 10.05.2024 (обновлено: 10:50 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/erevan-1945064878.html
Студенты начали акцию протеста в Ереване
Студенты начали акцию протеста в Ереване - РИА Новости, 10.05.2024
Студенты начали акцию протеста в Ереване
Студенты Ереванского госуниверситета проводят акцию протеста, сообщило онлайн-издание 168.am, которое ведет прямой репортаж с места событий. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:55
2024-05-10T10:50
в мире
армения
азербайджан
ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Студенты Ереванского госуниверситета проводят акцию протеста, сообщило онлайн-издание 168.am, которое ведет прямой репортаж с места событий. "Студент, протестуй", — скандируют участники митинга. Протестующие собираются также у здания правительства Армении на площади Республики. По информации местных Telegram-каналов, они перекрыли некоторые автодороги. Основные требования митингующих — прекращение процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи под контроль Баку некоторых приграничных территорий. Накануне в центре Еревана состоялся многотысячный митинг, участники которого также требовали прекратить процесс делимитации границы. Как заявил лидер протестного движения, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, они намерены добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте. На сегодняшний вечер запланирована очередная массовая акция протеста.В начале марте Пашинян заявил, что Ереван готов начать делимитацию границы с Азербайджаном. Специальные комиссии двух стран договорились о прохождении линии границы между селами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан), чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Азербайджана. Это вызвало массовые протесты в Армении.
https://ria.ru/20240509/armeniya-1945010524.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь
Студенты начали акцию протеста в Ереване

Студенты Ереванского госуниверситета протестуют против делимитации границы

© Sputnik Армения/ВКонтактеАкция протеста проходит в Ереванском госуниверситете. Стоп-кадр видео
Акция протеста проходит в Ереванском госуниверситете. Стоп-кадр видео
© Sputnik Армения/ВКонтакте
Акция протеста проходит в Ереванском госуниверситете. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Студенты Ереванского госуниверситета проводят акцию протеста, сообщило онлайн-издание 168.am, которое ведет прямой репортаж с места событий.
"Студент, протестуй", — скандируют участники митинга.
Протестующие собираются также у здания правительства Армении на площади Республики. По информации местных Telegram-каналов, они перекрыли некоторые автодороги.
Основные требования митингующих — прекращение процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи под контроль Баку некоторых приграничных территорий.
Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Оппозиция согласна на импичмент Пашиняна, заявил лидер протестов в Армении
9 мая, 20:09
Накануне в центре Еревана состоялся многотысячный митинг, участники которого также требовали прекратить процесс делимитации границы. Как заявил лидер протестного движения, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, они намерены добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте. На сегодняшний вечер запланирована очередная массовая акция протеста.
В начале марте Пашинян заявил, что Ереван готов начать делимитацию границы с Азербайджаном. Специальные комиссии двух стран договорились о прохождении линии границы между селами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан), чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.
Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Азербайджана. Это вызвало массовые протесты в Армении.
На заседании парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Парламент Армении отказался обсуждать демаркацию границы с Азербайджаном
30 апреля, 14:02
 
В миреАрменияАзербайджанЕреванНикол ПашинянАрмянская апостольская церковь
 
 
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