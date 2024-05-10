https://ria.ru/20240510/erdan-1945172056.html

Постпред Израиля измельчил устав ООН в шредере на заседании Генассамблеи

Постпред Израиля измельчил устав ООН в шредере на заседании Генассамблеи - РИА Новости, 10.05.2024

Постпред Израиля измельчил устав ООН в шредере на заседании Генассамблеи

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, прославившийся своими скандальными заявлениями, принес шредер на трибуну ООН и измельчил Устав организации, призывая не... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T21:24

2024-05-10T21:24

2024-05-10T21:46

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ООН, 10 мая – РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, прославившийся своими скандальными заявлениями, принес шредер на трибуну ООН и измельчил Устав организации, призывая не голосовать за наделение Палестины дополнительными правами в ООН. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. В пятницу ГА ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. Теперь в числе прочего Палестина получит право делать заявления от имени групп стран, право на полное участие в конференциях ООН, в международных конференциях и совещаниях, созываемых под эгидой Генеральной Ассамблеи или под эгидой других органов ООН. За резолюцию голосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались. Свое выступление Эрдан по сложившейся традиции начал с проведения ложных параллелей между ХАМАС и нацистской Германией. "Сегодня вы собираетесь продвинуть создание палестинского террористического государства, которое будет возглавлено Гитлером наших дней", - сказал Эрдан. По его словам, "сегодня орган, созданный, чтобы предотвращать зло, приветствует террористическое государство в своих рядах". "Что бы Черчилль сказал, если бы был живым, что бы Рузвельт подумал? Они переворачиваются в могилах", - добавил постпред. Эрдан заявил, что палестинская администрация не контролирует всю свою территорию. Он заявил, что сектор Газа "контролируют террористы ХАМАС". Затем он выразил мнение, что "палестинцы не являются миролюбивым" народом, тем самым намекнув, что принятие Палестины в ООН сейчас нарушит Устав ООН. Статья 4 Устава гласит, что прием в члены ООН открыт для всех "миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в настоящем Уставе обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают эти обязательства выполнять". "Игнорируя Устав ООН и открывая палестинцам привилегии страны-члена, вы доказываете, что мораль – это просто слоган для вас, тогда как политика и интересы одерживают верх. Для вас Устав ООН лишь ничего не значащий документ. И голосование сегодня это докажет", - заявил Эрдан с трибуны Генассамблеи. Затем он достал из-под трибуны мини-шредер. "Сегодня я покажу вам зеркало, чтобы вы могли в точности увидеть, что вы делаете с Уставом ООН", - произнес он, а затем включил шредер и измельчил в нем книжечку с Уставом. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя жест Эрдана, заявил, что "театральные эффекты в прошлом и в настоящем являются частью выступлений стран-членов". "Что касается, Устава, то очевидно, что эта организация, которая предполагает уважение к Уставу ООН. Все страны ООН пообещали соблюдать Устав ООН и мы ожидаем, что они будут исполнять это обязательство", - подчеркнул он. Говоря об уничтоженном Эрданом Уставе, Хак достал из кармана свою копию основополагающего документа ООН и заявил: "Это была книжка с Уставом, вот еще одна. Их много. Это основополагающий документ организации. Пока есть организация, есть устав". Постпред Израиля уже неоднократно позволял себе скандальные жесты в ООН. Однажды на заседание СБ ООН по палестино-израильскому вопросу он надел на себя и членов своей делегации желтые звезды Давида, подобные тем, что евреи были вынуждены носить на территории нацисткой Германии в период холокоста, чем вызвал негодование ряда своих же соотечественников. В другой раз Эрдан позволил себе сравнить Россию с "террористическим ХАМАС". Также он обвинял генсека ООН Антониу Гутерреша в оправдании терроризма и призывал его уйти в отставку.

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https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

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Выступление постпреда Израиля при ООН на заседании Генассамблеи Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, прославившийся своими скандальными заявлениями, принес шредер на трибуну ООН и измельчил Устав организации, призывая не голосовать за наделение Палестины дополнительными правами в ООН. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. 2024-05-10T21:24 true PT0M28S

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