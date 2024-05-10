https://ria.ru/20240510/eksport-1945137405.html
Российские экспортеры поделились историями успеха на выставке "Россия"
Российские экспортеры поделились историями успеха на выставке "Россия" - РИА Новости, 10.05.2024
Российские экспортеры поделились историями успеха на выставке "Россия"
День экспорта, посвященный национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" стартовал 10 мая на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:54
2024-05-10T16:54
2024-05-10T16:54
выставка-форум "россия"
экономика
выставка-форум "россия"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945128144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4294931c69f63111ca39aae0660f1103.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. День экспорта, посвященный национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" стартовал 10 мая на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Программу мероприятий открыла пленарная сессия в формате мастер–лекции "Возможности будущего: международная кооперация и экспорт", посвященная роли несырьевого неэнергетического экспорта в российской экономике, историям успеха наших компаний и образу будущего – целям развития, новой экспортной географии и обновленному нацпроекту, - говорится в сообщении.Участников лекции поприветствовали первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В свою очередь, экспортным опытом своих компаний в разных сферах поделились генеральный продюсер "Анимационной студии Воронеж" Владимир Николаев, генеральный директор компании-поставщика медицинского оборудования "Листон" Юрий Сапрыгин, исполнительный директор группы компаний "ЭФКО" Сергей Иванов, шеф-дизайнер "Трансмашхолдинга" Евгений Маслов, а также заместитель генерального директора ГК "Росатом" Кирилл Комаров.Модератором выступил экономический обозреватель, ведущий телеканала "Россия 24" Александр Кареевский."Экспорт - очень важная и основополагающая тема для развития страны. Его значимость напрямую обусловлена курсом России на достижение технологического суверенитета, который невозможно обеспечить без нашей субъектности на карте внешнеэкономических связей. Экспорт формирует большие рынки и эффект масштаба, необходимый для разработки новых прорывных технологий. Это то, что наши компании уже делают в Африке, и что предстоит сделать в Азии и Латинской Америке. Обновлённый нацпроект "Международная кооперация и экспорт" призван помочь им в этом", - сказал Осьмаков."Я хочу еще раз обратить внимание на то, что Россия действительно за последние несколько десятилетий из страны с государственной монополией и с очень узкой линейкой экспортных возможностей превратилась сейчас в страну, которая является экспортером очень многих отраслей. И экспорт для нашей страны, для любой страны - это экономическое благополучие. И экспорт для каждой компании, которая им занимается, это благополучие - этой компании. Поэтому сейчас государство создает возможности для самореализации всех, кто, имея компетенции хочет вложиться этими компетенциями в создание продукта, который будет конкурентоспособен на внешних рынках, а также в развитие внешнеэкономических навыков, логистических компетенций и расчетных финансовых компетенций, которые помогут этому продукту быть успешным на рынках", - подчеркнула Никишина.В свою очередь, исполнительный директор ЭФКО Сергей Иванов предложил неожиданное толкование экспорта как источника жизненной энергии коллектива: "Возможная причина этого явления – особое пространственное мышление русского человека, которое в свое время стало источником и освоения Сибири, и русского космизма. Сегодня это находит продолжение в том, что экспортные победы отечественных производителей всегда воспринимаются позитивно, даже конкурентами. И практика ЭФКО показывает, что экспорт отлично работает как элемент социального "склеивания" и внутри компании, в рамках отрасли".Кроме того, он озвучил новые подходы к осмыслению капитализма, который презентовал в этом году на импакт-саммите в африканской Руанде и которые положили начало новому африканскому проекту компании по строительству нескольких заводов и подготовке кадров на базе Академии африканского лидерства.День экспорта организован Минпромторгом России, Минсельхозом России, Минэкономразвития России и РЭЦ
https://ria.ru/20240508/tovary-1944613907.html
https://ria.ru/20240427/podderzhka-1942757799.html
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экономика, выставка-форум "россия", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Выставка-форум "Россия", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Российские экспортеры поделились историями успеха на выставке "Россия"
Российские экспортеры поделились историями успеха на выставке "Россия" на ВДНХ
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. День экспорта, посвященный национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" стартовал 10 мая на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Программу мероприятий открыла пленарная сессия в формате мастер–лекции "Возможности будущего: международная кооперация и экспорт", посвященная роли несырьевого неэнергетического экспорта в российской экономике, историям успеха наших компаний и образу будущего – целям развития, новой экспортной географии и обновленному нацпроекту, - говорится в сообщении.
Участников лекции поприветствовали первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков
и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
В свою очередь, экспортным опытом своих компаний в разных сферах поделились генеральный продюсер "Анимационной студии Воронеж" Владимир Николаев, генеральный директор компании-поставщика медицинского оборудования "Листон" Юрий Сапрыгин, исполнительный директор группы компаний "ЭФКО" Сергей Иванов
, шеф-дизайнер "Трансмашхолдинга
" Евгений Маслов, а также заместитель генерального директора ГК "Росатом
" Кирилл Комаров
.
Модератором выступил экономический обозреватель, ведущий телеканала "Россия 24" Александр Кареевский.
"Экспорт - очень важная и основополагающая тема для развития страны. Его значимость напрямую обусловлена курсом России на достижение технологического суверенитета, который невозможно обеспечить без нашей субъектности на карте внешнеэкономических связей. Экспорт формирует большие рынки и эффект масштаба, необходимый для разработки новых прорывных технологий. Это то, что наши компании уже делают в Африке
, и что предстоит сделать в Азии
и Латинской Америке
. Обновлённый нацпроект "Международная кооперация и экспорт" призван помочь им в этом", - сказал Осьмаков.
"Я хочу еще раз обратить внимание на то, что Россия действительно за последние несколько десятилетий из страны с государственной монополией и с очень узкой линейкой экспортных возможностей превратилась сейчас в страну, которая является экспортером очень многих отраслей. И экспорт для нашей страны, для любой страны - это экономическое благополучие. И экспорт для каждой компании, которая им занимается, это благополучие - этой компании. Поэтому сейчас государство создает возможности для самореализации всех, кто, имея компетенции хочет вложиться этими компетенциями в создание продукта, который будет конкурентоспособен на внешних рынках, а также в развитие внешнеэкономических навыков, логистических компетенций и расчетных финансовых компетенций, которые помогут этому продукту быть успешным на рынках", - подчеркнула Никишина.
В свою очередь, исполнительный директор ЭФКО Сергей Иванов предложил неожиданное толкование экспорта как источника жизненной энергии коллектива: "Возможная причина этого явления – особое пространственное мышление русского человека, которое в свое время стало источником и освоения Сибири, и русского космизма. Сегодня это находит продолжение в том, что экспортные победы отечественных производителей всегда воспринимаются позитивно, даже конкурентами. И практика ЭФКО показывает, что экспорт отлично работает как элемент социального "склеивания" и внутри компании, в рамках отрасли".
Кроме того, он озвучил новые подходы к осмыслению капитализма, который презентовал в этом году на импакт-саммите в африканской Руанде
и которые положили начало новому африканскому проекту компании по строительству нескольких заводов и подготовке кадров на базе Академии африканского лидерства.
День экспорта организован Минпромторгом
России, Минсельхозом
России, Минэкономразвития
России и РЭЦ