https://ria.ru/20240510/eksport-1945137405.html

Российские экспортеры поделились историями успеха на выставке "Россия"

Российские экспортеры поделились историями успеха на выставке "Россия" - РИА Новости, 10.05.2024

Российские экспортеры поделились историями успеха на выставке "Россия"

День экспорта, посвященный национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" стартовал 10 мая на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ,... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:54

2024-05-10T16:54

2024-05-10T16:54

выставка-форум "россия"

экономика

выставка-форум "россия"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945128144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4294931c69f63111ca39aae0660f1103.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. День экспорта, посвященный национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" стартовал 10 мая на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Программу мероприятий открыла пленарная сессия в формате мастер–лекции "Возможности будущего: международная кооперация и экспорт", посвященная роли несырьевого неэнергетического экспорта в российской экономике, историям успеха наших компаний и образу будущего – целям развития, новой экспортной географии и обновленному нацпроекту, - говорится в сообщении.Участников лекции поприветствовали первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В свою очередь, экспортным опытом своих компаний в разных сферах поделились генеральный продюсер "Анимационной студии Воронеж" Владимир Николаев, генеральный директор компании-поставщика медицинского оборудования "Листон" Юрий Сапрыгин, исполнительный директор группы компаний "ЭФКО" Сергей Иванов, шеф-дизайнер "Трансмашхолдинга" Евгений Маслов, а также заместитель генерального директора ГК "Росатом" Кирилл Комаров.Модератором выступил экономический обозреватель, ведущий телеканала "Россия 24" Александр Кареевский."Экспорт - очень важная и основополагающая тема для развития страны. Его значимость напрямую обусловлена курсом России на достижение технологического суверенитета, который невозможно обеспечить без нашей субъектности на карте внешнеэкономических связей. Экспорт формирует большие рынки и эффект масштаба, необходимый для разработки новых прорывных технологий. Это то, что наши компании уже делают в Африке, и что предстоит сделать в Азии и Латинской Америке. Обновлённый нацпроект "Международная кооперация и экспорт" призван помочь им в этом", - сказал Осьмаков."Я хочу еще раз обратить внимание на то, что Россия действительно за последние несколько десятилетий из страны с государственной монополией и с очень узкой линейкой экспортных возможностей превратилась сейчас в страну, которая является экспортером очень многих отраслей. И экспорт для нашей страны, для любой страны - это экономическое благополучие. И экспорт для каждой компании, которая им занимается, это благополучие - этой компании. Поэтому сейчас государство создает возможности для самореализации всех, кто, имея компетенции хочет вложиться этими компетенциями в создание продукта, который будет конкурентоспособен на внешних рынках, а также в развитие внешнеэкономических навыков, логистических компетенций и расчетных финансовых компетенций, которые помогут этому продукту быть успешным на рынках", - подчеркнула Никишина.В свою очередь, исполнительный директор ЭФКО Сергей Иванов предложил неожиданное толкование экспорта как источника жизненной энергии коллектива: "Возможная причина этого явления – особое пространственное мышление русского человека, которое в свое время стало источником и освоения Сибири, и русского космизма. Сегодня это находит продолжение в том, что экспортные победы отечественных производителей всегда воспринимаются позитивно, даже конкурентами. И практика ЭФКО показывает, что экспорт отлично работает как элемент социального "склеивания" и внутри компании, в рамках отрасли".Кроме того, он озвучил новые подходы к осмыслению капитализма, который презентовал в этом году на импакт-саммите в африканской Руанде и которые положили начало новому африканскому проекту компании по строительству нескольких заводов и подготовке кадров на базе Академии африканского лидерства.День экспорта организован Минпромторгом России, Минсельхозом России, Минэкономразвития России и РЭЦ

https://ria.ru/20240508/tovary-1944613907.html

https://ria.ru/20240427/podderzhka-1942757799.html

https://ria.ru/20240503/eksportery-1943660701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, выставка-форум "россия", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"