https://ria.ru/20240510/eksport-1944768662.html

Более чем на 20 процентов вырос экспорт столичных сладостей в 2023 году

Более чем на 20 процентов вырос экспорт столичных сладостей в 2023 году - РИА Новости, 10.05.2024

Более чем на 20 процентов вырос экспорт столичных сладостей в 2023 году

В 2023 году кондитерские изделия столичных компаний поставлялись в 50 зарубежных государств, на Москву пришлось свыше 14% общероссийского экспорта, сообщил... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:12

2024-05-10T13:12

2024-05-10T13:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

кондитерская фабрика "рот фронт"

владислав овчинский

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В 2023 году кондитерские изделия столичных компаний поставлялись в 50 зарубежных государств, на Москву пришлось свыше 14% общероссийского экспорта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Город оказывает поддержку промышленникам Москвы. Центр "Моспром" обеспечивает участие столичных производителей в международных бизнес-миссиях, помогает с поиском контрагентов и проведением переговоров. С 2018 года московские предприятия могут получить от города льготный заем на развитие экспортной деятельности", - привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Свыше 50% столичного экспорта сладостей приходится на шоколадные изделия. Более трети в общем объеме московского кондитерского экспорта занимают торты, пирожные и печенье, около 14% – карамель, мармелад, зефир и пастила."Москва традиционно остается одним из крупнейших производителей хлебобулочных изделий и кондитерских изделий в России. В этой отрасли действует около 120 предприятий, многие из них работают не только на внутренние, но и на внешние рынки. Главными зарубежными потребителями московской выпечки и десертов стали жители Белоруссии: на эту страну пришлось более 20% от общего экспортного объема кондитерских изделий", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.По его словам, около 16% поставок идет в Казахстан. Также московские сладости активно закупают Узбекистан, Азербайджан, Монголия, Китай, Армения, Киргизия и Таджикистан.География поставок расширилась в 2023 году. Тогда московские компании вышли на новые страны – в Ливан, Ливию и на Сейшелы. Также столичные экспортеры наращивают экспорт в Молдавию, Ирак, Йемен и ОАЭ.Выходить на новые рынки столичным предприятиям помогает центр "Моспром". Сотрудники центра анализируют целевые рынки для московских производителей, изучают риски, состояние отрасли, а также ее зависимость от экспорта и импорта. Также эксперты проводят для компаний аналитику, чтобы увидеть более эффективную стратегию выхода на зарубежные рынки.В рамках байерской программы "Моспром" бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогает московским компаниям найти контрагентов и провести переговоры с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивает участие столичных производителей в международных выставках и бизнес-миссиях.С 2022 года из-за оказанной центром "Моспром" поддержки московские производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" компании могут выйти на экспорт.

https://ria.ru/20240507/moskva-1944337316.html

https://ria.ru/20240428/tovary-1942829736.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , кондитерская фабрика "рот фронт", владислав овчинский