https://ria.ru/20240510/dtp-1945099085.html

В спасательных работах после ДТП в Петербурге задействовано 69 специалистов

В спасательных работах после ДТП в Петербурге задействовано 69 специалистов - РИА Новости, 10.05.2024

В спасательных работах после ДТП в Петербурге задействовано 69 специалистов

В спасательных работах после ДТП с автобусом, который упал в реку в Санкт-Петербурге, участвуют около 70 специалистов и 18 единиц техники, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:17

2024-05-10T14:17

2024-05-10T14:35

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

падение автобуса с моста в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. В спасательных работах после ДТП с автобусом, который упал в реку в Санкт-Петербурге, участвуют около 70 специалистов и 18 единиц техники, сообщает МЧС РФ."В Санкт-Петербурге спасатели МЧС России ликвидируют последствия ДТП… Всего в спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

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санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, падение автобуса с моста в петербурге