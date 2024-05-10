https://ria.ru/20240510/dtp-1945099085.html
В спасательных работах после ДТП в Петербурге задействовано 69 специалистов
В спасательных работах после ДТП в Петербурге задействовано 69 специалистов - РИА Новости, 10.05.2024
В спасательных работах после ДТП в Петербурге задействовано 69 специалистов
В спасательных работах после ДТП с автобусом, который упал в реку в Санкт-Петербурге, участвуют около 70 специалистов и 18 единиц техники, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:17
2024-05-10T14:17
2024-05-10T14:35
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. В спасательных работах после ДТП с автобусом, который упал в реку в Санкт-Петербурге, участвуют около 70 специалистов и 18 единиц техники, сообщает МЧС РФ."В Санкт-Петербурге спасатели МЧС России ликвидируют последствия ДТП… Всего в спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
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санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, падение автобуса с моста в петербурге
Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Падение автобуса с моста в Петербурге
В спасательных работах после ДТП в Петербурге задействовано 69 специалистов
МЧС: в спасательных работах после ДТП в Петербурге задействовано 69 специалистов