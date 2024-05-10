https://ria.ru/20240510/donetsk-1945082928.html

При обстреле Донецка с украинского дрона пострадал водитель мусоровоза

При обстреле Донецка с украинского дрона пострадал водитель мусоровоза - РИА Новости, 10.05.2024

При обстреле Донецка с украинского дрона пострадал водитель мусоровоза

Водитель мусоровоза получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщил РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T12:35

2024-05-10T12:35

2024-05-10T12:35

специальная военная операция на украине

донецк

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алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Водитель мусоровоза получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате обстрела Петровского района ранение получил водитель мусоровоза - мужчина 1964 года рождения", - говорится в сообщении.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 11.30 сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Петровский район. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия