https://ria.ru/20240510/donetsk-1945081244.html
В Донецке полностью разрушились два дома после попадания ракеты
В Донецке полностью разрушились два дома после попадания ракеты - РИА Новости, 10.05.2024
В Донецке полностью разрушились два дома после попадания ракеты
В Донецке разрушены два частных дома из-за попадания ракеты ВСУ, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:26
2024-05-10T12:26
2024-05-10T12:27
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. В Донецке разрушены два частных дома из-за попадания ракеты ВСУ, передаёт корреспондент РИА Новости. "Получается два дома разбило сильно. 9, 10, 11, 12, 17 дома - там потолки, окна, двери, все повылетало. Окна прям вылетели на улице и двери все на улице", - рассказала очевидец происшествия Наталья. От разрушений в её доме выгнуло входную дверь, из-за чего она оказалась взаперти. "Глянула у меня в зале окно прям в зал упало с рамой. Не могла выйти, потому что дверь упала. Хорошо ребята пришли, помогли, через забор перелезли. И дверь убрали, чтобы я могла выйти", - добавила она. Обстрел пришёлся по Куйбышевскому району в западной части города. На месте были обнаружены осколки и поражающие элементы от крупной ракеты не установленного типа. Обошлось без жертв. По сообщениям Представительства ДНР в в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию республики, выпустив 64 единицы различных боеприпасов. Погиб один мирный житель, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получили 24 жилых дома.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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куйбышевский район, донецкая народная республика, происшествия, донецк
Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк
В Донецке полностью разрушились два дома после попадания ракеты
В Донецке полностью разрушились два частных дома после попадания ракеты ВСУ
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. В Донецке разрушены два частных дома из-за попадания ракеты ВСУ, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Получается два дома разбило сильно. 9, 10, 11, 12, 17 дома - там потолки, окна, двери, все повылетало. Окна прям вылетели на улице и двери все на улице", - рассказала очевидец происшествия Наталья.
От разрушений в её доме выгнуло входную дверь, из-за чего она оказалась взаперти.
"Глянула у меня в зале окно прям в зал упало с рамой. Не могла выйти, потому что дверь упала. Хорошо ребята пришли, помогли, через забор перелезли. И дверь убрали, чтобы я могла выйти", - добавила она.
Обстрел пришёлся по Куйбышевскому району в западной части города. На месте были обнаружены осколки и поражающие элементы от крупной ракеты не установленного типа. Обошлось без жертв.
По сообщениям Представительства ДНР в в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию республики, выпустив 64 единицы различных боеприпасов. Погиб один мирный житель, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получили 24 жилых дома.