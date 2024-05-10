Рейтинг@Mail.ru
В Донецке полностью разрушились два дома после попадания ракеты - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 10.05.2024 (обновлено: 12:27 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/donetsk-1945081244.html
В Донецке полностью разрушились два дома после попадания ракеты
В Донецке полностью разрушились два дома после попадания ракеты - РИА Новости, 10.05.2024
В Донецке полностью разрушились два дома после попадания ракеты
В Донецке разрушены два частных дома из-за попадания ракеты ВСУ, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:26
2024-05-10T12:27
куйбышевский район
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. В Донецке разрушены два частных дома из-за попадания ракеты ВСУ, передаёт корреспондент РИА Новости. "Получается два дома разбило сильно. 9, 10, 11, 12, 17 дома - там потолки, окна, двери, все повылетало. Окна прям вылетели на улице и двери все на улице", - рассказала очевидец происшествия Наталья. От разрушений в её доме выгнуло входную дверь, из-за чего она оказалась взаперти. "Глянула у меня в зале окно прям в зал упало с рамой. Не могла выйти, потому что дверь упала. Хорошо ребята пришли, помогли, через забор перелезли. И дверь убрали, чтобы я могла выйти", - добавила она. Обстрел пришёлся по Куйбышевскому району в западной части города. На месте были обнаружены осколки и поражающие элементы от крупной ракеты не установленного типа. Обошлось без жертв. По сообщениям Представительства ДНР в в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию республики, выпустив 64 единицы различных боеприпасов. Погиб один мирный житель, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получили 24 жилых дома.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_161:0:2208:1535_1920x0_80_0_0_9ad7ada418900cb5e2647ec34851845b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
куйбышевский район, донецкая народная республика, происшествия, донецк
Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк
В Донецке полностью разрушились два дома после попадания ракеты

В Донецке полностью разрушились два частных дома после попадания ракеты ВСУ

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. В Донецке разрушены два частных дома из-за попадания ракеты ВСУ, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Получается два дома разбило сильно. 9, 10, 11, 12, 17 дома - там потолки, окна, двери, все повылетало. Окна прям вылетели на улице и двери все на улице", - рассказала очевидец происшествия Наталья.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
"Дорога смерти". В ДНР рассказали об охоте дронов ВСУ за мирным населением
14 апреля, 09:19
От разрушений в её доме выгнуло входную дверь, из-за чего она оказалась взаперти.
"Глянула у меня в зале окно прям в зал упало с рамой. Не могла выйти, потому что дверь упала. Хорошо ребята пришли, помогли, через забор перелезли. И дверь убрали, чтобы я могла выйти", - добавила она.
Обстрел пришёлся по Куйбышевскому району в западной части города. На месте были обнаружены осколки и поражающие элементы от крупной ракеты не установленного типа. Обошлось без жертв.
По сообщениям Представительства ДНР в в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 25 раз обстреляли территорию республики, выпустив 64 единицы различных боеприпасов. Погиб один мирный житель, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получили 24 жилых дома.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала