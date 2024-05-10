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Антонов заявил о готовности вести диалог с Западом по стратстабильности - РИА Новости, 10.05.2024
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04:04 10.05.2024 (обновлено: 04:27 10.05.2024)
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Антонов заявил о готовности вести диалог с Западом по стратстабильности
Антонов заявил о готовности вести диалог с Западом по стратстабильности - РИА Новости, 10.05.2024
Антонов заявил о готовности вести диалог с Западом по стратстабильности
Россия готова вести со странами запада диалог по вопросам безопасности и стратегической стабильности, но на равных условиях, заявил посол РФ в Вашингтоне... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T04:04
2024-05-10T04:27
россия
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анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Россия готова вести со странами запада диалог по вопросам безопасности и стратегической стабильности, но на равных условиях, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. В пятницу в российском посольстве в США был дан торжественный прием в честь Дня Победы. Гостям представили праздничную программу, включая выступления детских коллективов и концерт с песнями военных лет, а посол РФ Анатолий Антонов угощал желающих блинами. "Президент Путин в ходе выступления после вступления в должность направил четкий и ясный сигнал западным государствам: несмотря на жесткую антироссийскую позицию США и их сателлитов, наш лидер подтвердил возможность разговора по вопросам безопасности и стратегической стабильности. Важное дополнение: диалог может быть только на равных, уважая интересы друг друга", - сказал Антонов.
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россия, сша, анатолий антонов, в мире
Россия, США, Анатолий Антонов, В мире
Антонов заявил о готовности вести диалог с Западом по стратстабильности

Посол Антонов: Россия может вести с Западом диалог лишь на равных условиях

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Россия готова вести со странами запада диалог по вопросам безопасности и стратегической стабильности, но на равных условиях, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В пятницу в российском посольстве в США был дан торжественный прием в честь Дня Победы. Гостям представили праздничную программу, включая выступления детских коллективов и концерт с песнями военных лет, а посол РФ Анатолий Антонов угощал желающих блинами.
Сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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8 мая, 08:00
"Президент Путин в ходе выступления после вступления в должность направил четкий и ясный сигнал западным государствам: несмотря на жесткую антироссийскую позицию США и их сателлитов, наш лидер подтвердил возможность разговора по вопросам безопасности и стратегической стабильности. Важное дополнение: диалог может быть только на равных, уважая интересы друг друга", - сказал Антонов.
 
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