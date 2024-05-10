Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом в Петербурге
Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о ДТП с автобусом в Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП с автобусом, который упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в пятницу в районе Большой Морской улицы, 69 в воду с моста упал автобус, в салоне которого, по предварительным данным, были 20 человек. Людей вытаскивали из воды специалисты экстренных служб. Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что три человека погибли, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти после ДТП.
"Глава ведомства поставил на контроль центрального аппарата СК ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по факту падения пассажирского автобуса в реку Мойка, по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении.
По данным СК, погибли не менее трех человек. Бастрыкин также поручил дать надлежащую правовую оценку деятельности компании-перевозчика.