https://ria.ru/20240510/delo-1945133387.html

Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом в Петербурге

Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2024

Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП с автобусом в Петербурге

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП с автобусом, который упал с моста в реку Мойка в... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:29

2024-05-10T16:29

2024-05-10T16:42

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП с автобусом, который упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в пятницу в районе Большой Морской улицы, 69 в воду с моста упал автобус, в салоне которого, по предварительным данным, были 20 человек. Людей вытаскивали из воды специалисты экстренных служб. Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что три человека погибли, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти после ДТП."Глава ведомства поставил на контроль центрального аппарата СК ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по факту падения пассажирского автобуса в реку Мойка, по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении.По данным СК, погибли не менее трех человек. Бастрыкин также поручил дать надлежащую правовую оценку деятельности компании-перевозчика.

https://ria.ru/20240510/proisshestvie-1945097903.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)