https://ria.ru/20240510/chad-1945038499.html

В Чаде действующий президент переходного периода победил на выборах

В Чаде действующий президент переходного периода победил на выборах - РИА Новости, 10.05.2024

В Чаде действующий президент переходного периода победил на выборах

Действующий президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби победил на выборах главы государства африканской страны, свидетельствуют предварительные... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T01:13

2024-05-10T01:13

2024-05-10T01:13

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ТУНИС, 10 мая - РИА Новости. Действующий президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби победил на выборах главы государства африканской страны, свидетельствуют предварительные результаты национального агентства по проведению выборов (ANGE). Президентские выборы в Чаде состоялись в понедельник, 6 мая. Основными претендентами на победу были Махамат Идрис Деби и глава переходного правительства и бывший оппозиционер Сюксе Масра. "Идрис Деби набрал 61,03% голосов, опередив премьер-министра Сюксе Масра, набравшего 18,53%", - приводит агентство Франс Пресс предварительные итоги ANGE. Эти результаты должны быть утверждены Конституционным советом. Масра, возглавляющий партию "Преобразователи", не дожидаясь объявления итогов выборов избиркомом заявил в социальных сетях о своей "победе в первом туре". Франс Пресс сообщает о военных, которые после объявления о победе Идриса Деби начали стрелять в воздух, чтобы выразить свою радость и сдержать протестующих. Сорокалетний армейский генерал Махамат Идрис Деби фактически единовластно управляет Чадом с момента гибели своего отца от рук повстанцев в апреле 2021 года. В январе этого года чадский политик посещал с официальным визитом Москву, где провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Голосование на президентских выборах проходило на фоне сообщений о грядущем выводе американского контингента из Чада. В апреле 2021 года отец нынешнего главы республики, правивший много лет президент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета из 15 членов для управления страной. Его возглавил 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента. Восьмого октября 2022 года военный совет был распущен, а Махамат Идрис Деби провозглашен временным президентом. В конце прошлого года в республике Чад прошел референдум, на котором более 85% избирателей проголосовали в поддержку новой конституции, которая, согласно лидерам страны, является важным шагом в возвращении к гражданской форме правления. Премьер-министр Чада Салех Кебзабо после принятия новой конституции в рамках обычной в стране процедуры подал в отставку. Главой переходного правительства был назначен председатель чадской партии "Преобразователи" и бывший оппозиционер Сюксе Масра, вернувшийся в Чад в ноябре 2023 года.

https://ria.ru/20240506/chad-1943661317.html

https://ria.ru/20240502/ssha-1943389869.html

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в мире, чад, москва, россия, идрис деби, владимир путин