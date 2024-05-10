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В Харьковской области сообщили о боях на линии соприкосновения - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:57 10.05.2024 (обновлено: 14:41 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/boi-1945086802.html
В Харьковской области сообщили о боях на линии соприкосновения
В Харьковской области сообщили о боях на линии соприкосновения - РИА Новости, 10.05.2024
В Харьковской области сообщили о боях на линии соприкосновения
В Харьковской области идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:57
2024-05-10T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
виталий ганчев
украина
россия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Харьковской области идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев в Telegram-канале."По обстановке на Харьковском направлении. Наши бойцы продолжают активно бить врага. Идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе и в приграничных районах Харьковской области", — написал он.Ганчев предупредил, что возможны информационные провокации, и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.Восьмого мая Минобороны сообщило, что подразделения группировки "Запад" полностью освободили село Кисловка в Харьковской области.Кисловка расположена в Купянском районе, ее освобождение позволяет российским войскам продвигаться дальше на север — к Ивановке. Контроль над этими населенными пунктами еще больше ограничивает плацдарм ВСУ к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.В начале недели главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, российская армия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, добиваясь тактических успехов.
https://ria.ru/20240509/ukraina-1945026124.html
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в мире, харьковская область, виталий ганчев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Украина, Россия
В Харьковской области сообщили о боях на линии соприкосновения

Ганчев: в Харьковской области идут бои на ряде участков линии соприкосновения

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Харьковской области идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев в Telegram-канале.
«
"По обстановке на Харьковском направлении. Наши бойцы продолжают активно бить врага. Идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе и в приграничных районах Харьковской области", — написал он.
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Ганчев предупредил, что возможны информационные провокации, и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.
Восьмого мая Минобороны сообщило, что подразделения группировки "Запад" полностью освободили село Кисловка в Харьковской области.
Кисловка расположена в Купянском районе, ее освобождение позволяет российским войскам продвигаться дальше на север — к Ивановке. Контроль над этими населенными пунктами еще больше ограничивает плацдарм ВСУ к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.
В начале недели главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, российская армия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, добиваясь тактических успехов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВиталий ГанчевУкраинаРоссия
 
 
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