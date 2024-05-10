https://ria.ru/20240510/boi-1945086802.html

В Харьковской области сообщили о боях на линии соприкосновения

В Харьковской области сообщили о боях на линии соприкосновения - РИА Новости, 10.05.2024

В Харьковской области сообщили о боях на линии соприкосновения

В Харьковской области идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T12:57

2024-05-10T12:57

2024-05-10T14:41

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Харьковской области идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев в Telegram-канале."По обстановке на Харьковском направлении. Наши бойцы продолжают активно бить врага. Идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе и в приграничных районах Харьковской области", — написал он.Ганчев предупредил, что возможны информационные провокации, и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.Восьмого мая Минобороны сообщило, что подразделения группировки "Запад" полностью освободили село Кисловка в Харьковской области.Кисловка расположена в Купянском районе, ее освобождение позволяет российским войскам продвигаться дальше на север — к Ивановке. Контроль над этими населенными пунктами еще больше ограничивает плацдарм ВСУ к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.В начале недели главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, российская армия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, добиваясь тактических успехов.

https://ria.ru/20240509/ukraina-1945026124.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, харьковская область, виталий ганчев, украина, россия