В Харьковской области сообщили о боях на линии соприкосновения
Ганчев: в Харьковской области идут бои на ряде участков линии соприкосновения
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Харьковской области идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев в Telegram-канале.
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"По обстановке на Харьковском направлении. Наши бойцы продолжают активно бить врага. Идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе и в приграничных районах Харьковской области", — написал он.
Ганчев предупредил, что возможны информационные провокации, и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.
Восьмого мая Минобороны сообщило, что подразделения группировки "Запад" полностью освободили село Кисловка в Харьковской области.
Кисловка расположена в Купянском районе, ее освобождение позволяет российским войскам продвигаться дальше на север — к Ивановке. Контроль над этими населенными пунктами еще больше ограничивает плацдарм ВСУ к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.
В начале недели главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, российская армия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, добиваясь тактических успехов.
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