https://ria.ru/20240510/bilety-1945160785.html

Россиянам продавали фальшивые авиабилетах на несуществующие рейсы в Сочи

Россиянам продавали фальшивые авиабилетах на несуществующие рейсы в Сочи - РИА Новости, 10.05.2024

Россиянам продавали фальшивые авиабилетах на несуществующие рейсы в Сочи

На нескольких сайтах выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы компании NordStar в Сочи, сообщает управление по организации борьбы с... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T19:36

2024-05-10T19:36

2024-05-10T19:36

туризм

сочи

россия

москва

происшествия

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888123083_236:449:3076:2047_1920x0_80_0_0_31929f11d618120b05500ac8c2ad1108.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. На нескольких сайтах выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы компании NordStar в Сочи, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "В частности авиакомпанией NordStar выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы на нескольких агентских ресурсах, включая сайты aviakassa.com и mego.travel", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Как отмечает МВД, на этих сайтах продавались билеты на рейсы из Москвы, Петербурга и Перми в Сочи, а также обратно на предстоящий летний сезон. Представители авиакомпании при этом подчеркнули, что NordStar не имеет договорных отношений с указанными агентствами и не планирует выполнять рейсы по указанным маршрутам в летний период.

https://ria.ru/20240115/aviakompaniya-1921345910.html

сочи

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, россия, москва, происшествия, новости - туризм