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Россиянам продавали фальшивые авиабилетах на несуществующие рейсы в Сочи
Россиянам продавали фальшивые авиабилетах на несуществующие рейсы в Сочи - РИА Новости, 10.05.2024
Россиянам продавали фальшивые авиабилетах на несуществующие рейсы в Сочи
На нескольких сайтах выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы компании NordStar в Сочи, сообщает управление по организации борьбы с... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T19:36
2024-05-10T19:36
2024-05-10T19:36
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. На нескольких сайтах выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы компании NordStar в Сочи, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "В частности авиакомпанией NordStar выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы на нескольких агентских ресурсах, включая сайты aviakassa.com и mego.travel", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Как отмечает МВД, на этих сайтах продавались билеты на рейсы из Москвы, Петербурга и Перми в Сочи, а также обратно на предстоящий летний сезон. Представители авиакомпании при этом подчеркнули, что NordStar не имеет договорных отношений с указанными агентствами и не планирует выполнять рейсы по указанным маршрутам в летний период.
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сочи, россия, москва, происшествия, новости - туризм
Туризм, Сочи, Россия, Москва, Происшествия, Новости - Туризм
Россиянам продавали фальшивые авиабилетах на несуществующие рейсы в Сочи
МВД: в Сети продавали авиабилеты на несуществующие рейсы в Сочи