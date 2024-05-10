https://ria.ru/20240510/bespilotniki-1945040117.html

В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ

В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.05.2024

В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ

три украинских беспилотника уничтожены над Трубчевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T02:02

2024-05-10T02:02

2024-05-10T03:11

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

безопасность

александр богомаз

трубчевский район

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника уничтожены над Трубчевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", — написал он.Как уточнил глава региона, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.Прошлой ночью Киев также пытался атаковать Брянскую область, тогда силы ПВО уничтожили два БПЛА самолетного типа над Клинцовским районом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

трубчевский район

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брянская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность, александр богомаз, трубчевский район