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В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ
В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 10.05.2024
В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ
три украинских беспилотника уничтожены над Трубчевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T02:02
2024-05-10T02:02
2024-05-10T03:11
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александр богомаз
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника уничтожены над Трубчевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", — написал он.Как уточнил глава региона, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.Прошлой ночью Киев также пытался атаковать Брянскую область, тогда силы ПВО уничтожили два БПЛА самолетного типа над Клинцовским районом.
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность, Александр Богомаз, Трубчевский район
В Брянской области уничтожили три беспилотника ВСУ
Богомаз сообщил об уничтожении трех беспилотников ВСУ над Брянской областью