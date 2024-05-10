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В Белгородской области упал украинский беспилотник
В Белгородской области упал украинский беспилотник - РИА Новости, 10.05.2024
В Белгородской области упал украинский беспилотник
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Пролетарский беспилотник ВСУ упал на территорию сельскохозяйственного предприятия,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:39
2024-05-10T23:39
2024-05-10T23:39
происшествия
белгородская область
ракитянский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Пролетарский беспилотник ВСУ упал на территорию сельскохозяйственного предприятия, пострадавших нет. "Поселок Пролетарский Ракитянского района подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией на территорию сельскохозяйственного предприятия никто из мирных жителей не пострадал. На территории выявлены повреждения в трех зданиях и двух единицах техники", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240506/dron-1944128537.html
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происшествия, белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области упал украинский беспилотник
Гладков: БПЛА ВСУ упал на территорию сельхозпредприятия в Белгородской области