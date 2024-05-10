https://ria.ru/20240510/bespilotnik-1945184821.html

В Белгородской области упал украинский беспилотник

В Белгородской области упал украинский беспилотник - РИА Новости, 10.05.2024

В Белгородской области упал украинский беспилотник

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Пролетарский беспилотник ВСУ упал на территорию сельскохозяйственного предприятия,... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T23:39

2024-05-10T23:39

2024-05-10T23:39

происшествия

белгородская область

ракитянский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Пролетарский беспилотник ВСУ упал на территорию сельскохозяйственного предприятия, пострадавших нет. "Поселок Пролетарский Ракитянского района подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией на территорию сельскохозяйственного предприятия никто из мирных жителей не пострадал. На территории выявлены повреждения в трех зданиях и двух единицах техники", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240506/dron-1944128537.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины