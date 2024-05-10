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В Белгородской области упал украинский беспилотник - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:39 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/bespilotnik-1945184821.html
В Белгородской области упал украинский беспилотник
В Белгородской области упал украинский беспилотник - РИА Новости, 10.05.2024
В Белгородской области упал украинский беспилотник
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Пролетарский беспилотник ВСУ упал на территорию сельскохозяйственного предприятия,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:39
2024-05-10T23:39
происшествия
белгородская область
ракитянский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Пролетарский беспилотник ВСУ упал на территорию сельскохозяйственного предприятия, пострадавших нет. "Поселок Пролетарский Ракитянского района подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией на территорию сельскохозяйственного предприятия никто из мирных жителей не пострадал. На территории выявлены повреждения в трех зданиях и двух единицах техники", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что оперативные службы работают на месте.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области упал украинский беспилотник

Гладков: БПЛА ВСУ упал на территорию сельхозпредприятия в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Укрытие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Пролетарский беспилотник ВСУ упал на территорию сельскохозяйственного предприятия, пострадавших нет.
"Поселок Пролетарский Ракитянского района подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией на территорию сельскохозяйственного предприятия никто из мирных жителей не пострадал. На территории выявлены повреждения в трех зданиях и двух единицах техники", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что оперативные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРакитянский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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