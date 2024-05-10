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Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - РИА Новости, 10.05.2024
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Средства ПВО в подмосковном Подольске уничтожили беспилотник, летевший на Москву, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T01:52
2024-05-10T01:52
2024-05-10T02:07
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Средства ПВО в подмосковном Подольске уничтожили беспилотник, летевший на Москву, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он.Как уточнил мэр столицы, на месте происшествия работаю специалисты экстренных служб.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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москва, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО в Подольске летевшего к Москве БПЛА