https://ria.ru/20240510/berlin-1945166131.html

В Берлине в День Победы задержали 47 человек

В Берлине в День Победы задержали 47 человек - РИА Новости, 10.05.2024

В Берлине в День Победы задержали 47 человек

В день Победы над фашистской Германией 9 мая задержаны и после установления личности отпущены 47 человек, конфискован БПЛА с российской символикой, сообщает... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T20:18

2024-05-10T20:18

2024-05-10T21:00

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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. В день Победы над фашистской Германией 9 мая задержаны и после установления личности отпущены 47 человек, конфискован БПЛА с российской символикой, сообщает полиция Берлина. Как сообщается на сайте столичной полиции, в четверг в районе мемориалов в Трептове и Тиргартене было задержано 47 человек. После установления личности все задержанные были отпущены. В общей сложности было предъявлено 18 уголовных обвинений в связи с оскорбительным поведением и угрозами, сопротивлением сотрудникам правоохранительных органов и разжиганием ненависти. Среди прочего, в центре города у мужчины из-за нарушения закона о воздушном пространстве был конфискован БПЛА с российским триколором и георгиевскими лентами. В целом, акции прошли мирно и без нарушений, на улицах города дежурили 930 полицейских, уточнили правоохранители. Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, шествию "Бессмертного полка" в Берлине в этом году не позволили пройти единым строем, пуская к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене лишь группами по десять человек В преддверии Дня Победы полиция Берлина объявила о ряде запретов, связанных с его празднованием. В частности, были запрещены флаги РФ и СССР, георгиевские ленточки, а также ношение военной униформы и пение военных маршей и песен. Помимо этого, были запрещены символы V и Z.

https://ria.ru/20240510/protest-1945100976.html

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