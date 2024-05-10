https://ria.ru/20240510/belgorod-1945160929.html

В Белгороде четвертый раз за сутки запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде четвертый раз за сутки запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 10.05.2024

В Белгороде четвертый раз за сутки запустили сирену ракетной опасности

Четвертая за день сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T19:37

2024-05-10T19:37

2024-05-10T19:42

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

украина

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933526262_0:68:2852:1672_1920x0_80_0_0_d60ca74992fc412da87f592e33218793.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Четвертая за день сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее Гладков сообщил, что силы ПВО РФ сработали над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько целей на подлете к городу, предварительно, пострадавших нет."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240510/pvo-1945048939.html

белгород

белгородский район

белгородская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородский район, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность