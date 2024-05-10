Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде четвертый раз за сутки запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 10.05.2024 (обновлено: 19:42 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/belgorod-1945160929.html
В Белгороде четвертый раз за сутки запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде четвертый раз за сутки запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 10.05.2024
В Белгороде четвертый раз за сутки запустили сирену ракетной опасности
Четвертая за день сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T19:37
2024-05-10T19:42
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933526262_0:68:2852:1672_1920x0_80_0_0_d60ca74992fc412da87f592e33218793.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Четвертая за день сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее Гладков сообщил, что силы ПВО РФ сработали над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько целей на подлете к городу, предварительно, пострадавших нет."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240510/pvo-1945048939.html
белгород
белгородский район
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933526262_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_605ca350acacf5a02203ed625e9cab15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородский район, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
В Белгороде четвертый раз за сутки запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе снова запустили сирену ракетной опасности

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Четвертая за день сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее Гладков сообщил, что силы ПВО РФ сработали над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько целей на подлете к городу, предварительно, пострадавших нет.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал Гладков.
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М2 вооруженных сил РФ на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Российские зенитчики ежедневно уничтожают цели над Белгородской областью
Вчера, 06:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала