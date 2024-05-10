https://ria.ru/20240510/bashkiriya-1945081415.html

Власти Башкирии усилят системы защиты нефтехимкомплекса после атаки дрона

Власти Башкирии усилят системы защиты нефтехимкомплекса после атаки дрона - РИА Новости, 10.05.2024

Власти Башкирии усилят системы защиты нефтехимкомплекса после атаки дрона

Глава Башкирии Радий Хабиров провёл выездное заседание на площадке ООО "Газпром нефтехим Салават", где произошла атака беспилотного летательного аппарата... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T12:27

2024-05-10T12:27

2024-05-10T12:27

специальная военная операция на украине

салават

радий хабиров

газпром

республика башкортостан

газпром нефтехим салават

происшествия

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УФА, 10 мая - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров провёл выездное заседание на площадке ООО "Газпром нефтехим Салават", где произошла атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА), обсудили ряд дополнительных мер для усиления систем защиты нефтекомплекса, сообщили в его пресс-службе. В четверг беспилотный летательный аппарат совершил атаку на промзону города Салавата. В результате произошло задымление одного из объектов предприятия "Газпром нефтехим Салават". Пострадавших нет. Технологический процесс на заводе не был нарушен. В пресс-службе сообщают, что Хабиров осмотрел место атаки. На заседании оперштаба обсудили принимаемые меры нейтрализации угроз с применением беспилотных летательных аппаратов, необходимость усиления противодронной защищённости ведущих промышленных предприятий республики. "Вчера был не просто инцидент, а самая настоящая террористическая атака. Важно, что предприятие работает в штатном режиме. В течение буквально двух-трёх дней здесь проведут небольшие ремонтные работы по итогам взрыва, который вчера произошел в результате атаки беспилотника", - приводятся слова главы республика. Хабиров отметил, что сотрудники предприятия организованно отработали и инцидент не скажется на производственных показателях. "Сегодня мы посмотрели, как работает вся система обороны предприятий. Она очень многоплановая, и надо сказать, что благодаря её срабатыванию всё обошлось так, как обошлось. Тем не менее, мы обсудили ряд дополнительных мер по усилению систем защиты. Это касается не только компании "Газпром нефтехим Салават", а всего нашего большого нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса", - добавил глава Башкирии.

https://ria.ru/20240509/ataka-1944973746.html

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

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салават, радий хабиров, газпром, республика башкортостан, газпром нефтехим салават, происшествия