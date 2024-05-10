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В Петербурге начали проверку в компании, автобус которой упал в реку

В Петербурге начали проверку в компании, автобус которой упал в реку - РИА Новости, 10.05.2024

В Петербурге начали проверку в компании, автобус которой упал в реку

Началась комплексная проверка компании-перевозчика "Такси", автобус которой упал в реку в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по транспорту. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T19:32

2024-05-10T19:32

2024-05-10T21:00

санкт-петербург

падение автобуса с моста в петербурге

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происшествия

дтп

кирилл поляков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Началась комплексная проверка компании-перевозчика "Такси", автобус которой упал в реку в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по транспорту."По поручению вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова комитетом по транспорту начата комплексная проверка компании "Такси", - говорится в сообщении.Отмечается, что со стороны компании-перевозчика - компании "Такси" - и комитета по транспорту следствию оказывается необходимое содействие. Изъяты видеозаписи с камеры внутри кабины водителя. Также сняты записи с наружных камер наблюдения. Причины случившегося устанавливаются.Как указывается в сообщении, по информации компании-перевозчика, накануне у водителя был по графику 12-часовой рабочий день, из которых 8 часов - на линии, остальное - отдых и обеденное время. Режим труда и отдыха, по информации перевозчика, был соблюден.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что на месте ДТП в Петербурге завершены водолазные спасательные работы. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.

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санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге, россия, происшествия, дтп, кирилл поляков