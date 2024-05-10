В Петербурге начали проверку в компании, автобус которой упал в реку
В Петербурге начали комплексную проверку в компании, чей автобус упал в Мойку
© СоцсетиАвтобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
© Соцсети
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Началась комплексная проверка компании-перевозчика "Такси", автобус которой упал в реку в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по транспорту.
"По поручению вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова комитетом по транспорту начата комплексная проверка компании "Такси", - говорится в сообщении.
Отмечается, что со стороны компании-перевозчика - компании "Такси" - и комитета по транспорту следствию оказывается необходимое содействие. Изъяты видеозаписи с камеры внутри кабины водителя. Также сняты записи с наружных камер наблюдения. Причины случившегося устанавливаются.
Как указывается в сообщении, по информации компании-перевозчика, накануне у водителя был по графику 12-часовой рабочий день, из которых 8 часов - на линии, остальное - отдых и обеденное время. Режим труда и отдыха, по информации перевозчика, был соблюден.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что на месте ДТП в Петербурге завершены водолазные спасательные работы. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.