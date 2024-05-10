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В Петербурге завершили работы на месте ЧП с автобусом

В Петербурге завершили работы на месте ЧП с автобусом - РИА Новости, 10.05.2024

В Петербурге завершили работы на месте ЧП с автобусом

Работы на месте ЧП с автобусом в Санкт-Петербурге завершены, сообщает МЧС России в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T18:10

2024-05-10T18:10

2024-05-10T18:42

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

падение автобуса с моста в петербурге

россия

происшествия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Работы на месте ЧП с автобусом в Санкт-Петербурге завершены, сообщает МЧС России в Telegram-канале ведомства."В Санкт-Петербурге специалисты подняли автобус из реки Мойки с помощью тяжелой техники МЧС России. Работы на месте завершены", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что на месте ДТП в Петербурге завершены водолазные спасательные работы. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.

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санкт-петербург

россия

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Спасатели поднимают автобус из реки Мойки в Петербурге В Санкт-Петербурге специалисты подняли автобус из реки Мойки с помощью тяжелой техники МЧС России. Работы на месте завершены. 2024-05-10T18:10 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), падение автобуса с моста в петербурге, россия, происшествия