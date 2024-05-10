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В Петербурге завершили работы на месте ЧП с автобусом - РИА Новости, 10.05.2024
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18:10 10.05.2024 (обновлено: 18:42 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/avtobus-1945150742.html
В Петербурге завершили работы на месте ЧП с автобусом
В Петербурге завершили работы на месте ЧП с автобусом - РИА Новости, 10.05.2024
В Петербурге завершили работы на месте ЧП с автобусом
Работы на месте ЧП с автобусом в Санкт-Петербурге завершены, сообщает МЧС России в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:10
2024-05-10T18:42
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
падение автобуса с моста в петербурге
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Работы на месте ЧП с автобусом в Санкт-Петербурге завершены, сообщает МЧС России в Telegram-канале ведомства."В Санкт-Петербурге специалисты подняли автобус из реки Мойки с помощью тяжелой техники МЧС России. Работы на месте завершены", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что на месте ДТП в Петербурге завершены водолазные спасательные работы. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.
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санкт-петербург
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Спасатели поднимают автобус из реки Мойки в Петербурге
В Санкт-Петербурге специалисты подняли автобус из реки Мойки с помощью тяжелой техники МЧС России. Работы на месте завершены.
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санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), падение автобуса с моста в петербурге, россия, происшествия
Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Падение автобуса с моста в Петербурге, Россия, Происшествия
В Петербурге завершили работы на месте ЧП с автобусом

МЧС сообщило о завершении работы на месте ЧП с автобусом в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Работы на месте ЧП с автобусом в Санкт-Петербурге завершены, сообщает МЧС России в Telegram-канале ведомства.
"В Санкт-Петербурге специалисты подняли автобус из реки Мойки с помощью тяжелой техники МЧС России. Работы на месте завершены", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что на месте ДТП в Петербурге завершены водолазные спасательные работы. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.
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Санкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Падение автобуса с моста в ПетербургеРоссияПроисшествия
 
 
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