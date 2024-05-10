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Больницы Петербурга готовы оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.05.2024
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18:07 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/avtobus-1945150168.html
Больницы Петербурга готовы оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом
Больницы Петербурга готовы оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.05.2024
Больницы Петербурга готовы оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом
Медучреждения Санкт-Петербурга обладают необходимыми ресурсами для экстренной помощи пострадавшим в ДТП с автобусом, который упал в воду, сообщил городской... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:07
2024-05-10T18:07
происшествия
здоровье - общество
санкт-петербург
россия
падение автобуса с моста в петербурге
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Медучреждения Санкт-Петербурга обладают необходимыми ресурсами для экстренной помощи пострадавшим в ДТП с автобусом, который упал в воду, сообщил городской комитет по здравоохранению. Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец посетил медицинские учреждения, задействованные в оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП с автобусом. "Он проверил организацию оказания медицинской помощи, а также пообщался с одним из пациентов. Глава комздрава удостоверился, что медицинские учреждения обладают всеми необходимыми ресурсами для экстренной помощи пострадавшим", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что на месте ДТП в Петербурге завершены водолазные спасательные работы. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, падение автобуса с моста в петербурге, дтп
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия, Падение автобуса с моста в Петербурге, ДТП
Больницы Петербурга готовы оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом

В Петербурге достаточно ресурсов для медпомощи пострадавшим в ДТП с автобусом

© Кадр видео очевидцаАвтобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
© Кадр видео очевидца
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Медучреждения Санкт-Петербурга обладают необходимыми ресурсами для экстренной помощи пострадавшим в ДТП с автобусом, который упал в воду, сообщил городской комитет по здравоохранению.
Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец посетил медицинские учреждения, задействованные в оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП с автобусом.
"Он проверил организацию оказания медицинской помощи, а также пообщался с одним из пациентов. Глава комздрава удостоверился, что медицинские учреждения обладают всеми необходимыми ресурсами для экстренной помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что на месте ДТП в Петербурге завершены водолазные спасательные работы. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.
Спасатели поднимают автобус из реки Мойки в Петербурге
В Петербурге подняли из воды автобус, упавший в Мойку
Вчера, 17:30
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургРоссияПадение автобуса с моста в ПетербургеДТП
 
 
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