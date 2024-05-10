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Больницы Петербурга готовы оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом

Больницы Петербурга готовы оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.05.2024

Больницы Петербурга готовы оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом

Медучреждения Санкт-Петербурга обладают необходимыми ресурсами для экстренной помощи пострадавшим в ДТП с автобусом, который упал в воду, сообщил городской... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T18:07

2024-05-10T18:07

2024-05-10T18:07

происшествия

здоровье - общество

санкт-петербург

россия

падение автобуса с моста в петербурге

дтп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Медучреждения Санкт-Петербурга обладают необходимыми ресурсами для экстренной помощи пострадавшим в ДТП с автобусом, который упал в воду, сообщил городской комитет по здравоохранению. Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец посетил медицинские учреждения, задействованные в оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП с автобусом. "Он проверил организацию оказания медицинской помощи, а также пообщался с одним из пациентов. Глава комздрава удостоверился, что медицинские учреждения обладают всеми необходимыми ресурсами для экстренной помощи пострадавшим", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что на месте ДТП в Петербурге завершены водолазные спасательные работы. Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.

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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, падение автобуса с моста в петербурге, дтп