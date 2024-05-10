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В Петербурге подняли из воды автобус, упавший в Мойку - РИА Новости, 10.05.2024
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17:30 10.05.2024 (обновлено: 18:42 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/avtobus-1945143198.html
В Петербурге подняли из воды автобус, упавший в Мойку
В Петербурге подняли из воды автобус, упавший в Мойку - РИА Новости, 10.05.2024
В Петербурге подняли из воды автобус, упавший в Мойку
Автобус, который в пятницу днём упал в реку Мойку с Поцелуева моста, подняли из воды с помощью крана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:30
2024-05-10T18:42
санкт-петербург
происшествия
дтп
падение автобуса с моста в петербурге
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Автобус, который в пятницу днём упал в реку Мойку с Поцелуева моста, подняли из воды с помощью крана, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в пятницу днём в районе Большой Морской улицы, 69 в воду с моста упал автобус, в салоне которого, по предварительным данным, было 20 человек. Людей вытаскивали из воды специалисты экстренных служб. Как сообщила пресс-служба МЧС РФ, три человека погибли, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти после ДТП.Рядом с мостом в зоне аварии установлен подъемный кран, который постепенно вытаскивает автобус. Сейчас автобус целиком виден над водной поверхностью.В настоящее время набережная реки Мойки в районе аварии остаётся перекрытой по обеим сторонам.
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Спасатели поднимают автобус из реки Мойки в Петербурге
В Санкт-Петербурге специалисты подняли автобус из реки Мойки с помощью тяжелой техники МЧС России. Работы на месте завершены.
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санкт-петербург, происшествия, дтп, падение автобуса с моста в петербурге, россия
Санкт-Петербург, Происшествия, ДТП, Падение автобуса с моста в Петербурге, Россия
В Петербурге подняли из воды автобус, упавший в Мойку

Автобус, упавший в Мойку с моста в центре Петербурга, подняли из воды

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Автобус, который в пятницу днём упал в реку Мойку с Поцелуева моста, подняли из воды с помощью крана, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в пятницу днём в районе Большой Морской улицы, 69 в воду с моста упал автобус, в салоне которого, по предварительным данным, было 20 человек. Людей вытаскивали из воды специалисты экстренных служб. Как сообщила пресс-служба МЧС РФ, три человека погибли, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти после ДТП.
Рядом с мостом в зоне аварии установлен подъемный кран, который постепенно вытаскивает автобус. Сейчас автобус целиком виден над водной поверхностью.
В настоящее время набережная реки Мойки в районе аварии остаётся перекрытой по обеим сторонам.
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