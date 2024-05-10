https://ria.ru/20240510/avtobus-1945140264.html
В Петербурге начали вытаскивать из воды автобус, упавший в Мойку
В Петербурге начали вытаскивать из воды автобус, упавший в Мойку - РИА Новости, 10.05.2024
В Петербурге начали вытаскивать из воды автобус, упавший в Мойку
Автобус, который в пятницу днём упал в реку Мойку с Поцелуева моста, начали вытаскивать с помощью крана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:09
2024-05-10T17:09
2024-05-10T17:45
санкт-петербург
падение автобуса с моста в петербурге
россия
происшествия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945144546_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8be1af7665a9d626cd489c7d24f85fbf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Автобус, который в пятницу днём упал в реку Мойку с Поцелуева моста, начали вытаскивать с помощью крана, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в пятницу днём в районе Большой Морской улицы, 69 в воду с моста упал автобус, в салоне которого, по предварительным данным, было 20 человек. Людей вытаскивали из воды специалисты экстренных служб. Как сообщила пресс-служба МЧС РФ, три человека погибли, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти после ДТП.Рядом с мостом в зоне аварии установлен подъемный кран, который постепенно поднимает автобус из воды. Под мостом пока видна его крыша, работы продолжаются.В настоящее время набережная реки Мойки в районе аварии остаётся перекрытой по обеим сторонам.
https://ria.ru/20240510/avariya-1945128620.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945144546_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0efa0f8274b6df0e469b32d8933c8e27.jpg
Автобус, упавший в реку Мойку с моста в Петербурге, вытаскивают из воды
Автобус, упавший в реку Мойку с моста в Петербурге, вытащили из воды с помощью крана.
2024-05-10T17:09
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге, россия, происшествия, дтп
Санкт-Петербург, Падение автобуса с моста в Петербурге, Россия, Происшествия, ДТП
В Петербурге начали вытаскивать из воды автобус, упавший в Мойку
В Петербурге с помощью крана начали вытаскивать из воды автобус, упавший в Мойку