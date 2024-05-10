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В Петербурге начали вытаскивать из воды автобус, упавший в Мойку

В Петербурге начали вытаскивать из воды автобус, упавший в Мойку - РИА Новости, 10.05.2024

В Петербурге начали вытаскивать из воды автобус, упавший в Мойку

Автобус, который в пятницу днём упал в реку Мойку с Поцелуева моста, начали вытаскивать с помощью крана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T17:09

2024-05-10T17:09

2024-05-10T17:45

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падение автобуса с моста в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Автобус, который в пятницу днём упал в реку Мойку с Поцелуева моста, начали вытаскивать с помощью крана, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в пятницу днём в районе Большой Морской улицы, 69 в воду с моста упал автобус, в салоне которого, по предварительным данным, было 20 человек. Людей вытаскивали из воды специалисты экстренных служб. Как сообщила пресс-служба МЧС РФ, три человека погибли, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти после ДТП.Рядом с мостом в зоне аварии установлен подъемный кран, который постепенно поднимает автобус из воды. Под мостом пока видна его крыша, работы продолжаются.В настоящее время набережная реки Мойки в районе аварии остаётся перекрытой по обеим сторонам.

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Автобус, упавший в реку Мойку с моста в Петербурге, вытаскивают из воды Автобус, упавший в реку Мойку с моста в Петербурге, вытащили из воды с помощью крана. 2024-05-10T17:09 true PT0M13S

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санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге, россия, происшествия, дтп