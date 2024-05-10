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Раскрыты личности строителей, спасавших людей из упавшего в Мойку автобуса - РИА Новости, 10.05.2024
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16:38 10.05.2024 (обновлено: 21:04 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/avtobus-1945134866.html
Раскрыты личности строителей, спасавших людей из упавшего в Мойку автобуса
Раскрыты личности строителей, спасавших людей из упавшего в Мойку автобуса - РИА Новости, 10.05.2024
Раскрыты личности строителей, спасавших людей из упавшего в Мойку автобуса
Трое строителей оказались одними из первых, кто бросился на помощь пассажирам автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, сообщил депутат Госдумы Султан РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:38
2024-05-10T21:04
санкт-петербург
россия
султан хамзаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
единая россия
падение автобуса с моста в петербурге
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МАХАЧКАЛА, 10 мая — РИА Новости. Трое строителей оказались одними из первых, кто бросился на помощь пассажирам автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев в своем Telegram-канале."Уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис Исматулаевич, Джабраилов Шахбан Джабраилович и Гасанов Мухаммад Рамазанович — имена ребят, которые первыми пришли на помощь людям, оказавшимся в тонущем автобусе в Санкт-Петербурге. Работают в строительной сфере, ехали на пятничную молитву", — написал он.Политик также заявил о намерении ходатайствовать, чтобы их и других неравнодушных представили к наградам профильных ведомств.В пятницу автобус, в салоне которого находилось около 20 человек, упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. По данным МЧС России, спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Трое скончались, двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти.
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Автобус, упавший в реку Мойку с моста в Петербурге, вытаскивают из воды
Автобус, упавший в реку Мойку с моста в Петербурге, вытащили из воды с помощью крана.
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санкт-петербург, россия, султан хамзаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, единая россия, падение автобуса с моста в петербурге
Санкт-Петербург, Россия, Султан Хамзаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Госдума РФ, Единая Россия, Падение автобуса с моста в Петербурге
Раскрыты личности строителей, спасавших людей из упавшего в Мойку автобуса

Депутат намерен добиться награждения спасавших пассажиров автобуса в Петербурге

© Фото : Хамзаев/TelegramГражданские, участвовавшие в спасении людей из тонущего автобуса в Санкт-Петербурге
Гражданские, участвовавшие в спасении людей из тонущего автобуса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : Хамзаев/Telegram
Гражданские, участвовавшие в спасении людей из тонущего автобуса в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 10 мая — РИА Новости. Трое строителей оказались одними из первых, кто бросился на помощь пассажирам автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев в своем Telegram-канале.
"Уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис Исматулаевич, Джабраилов Шахбан Джабраилович и Гасанов Мухаммад Рамазанович — имена ребят, которые первыми пришли на помощь людям, оказавшимся в тонущем автобусе в Санкт-Петербурге. Работают в строительной сфере, ехали на пятничную молитву", — написал он.
Момент падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге
Момент падения автобуса с моста в Петербурге попал на видео
Вчера, 14:11
Политик также заявил о намерении ходатайствовать, чтобы их и других неравнодушных представили к наградам профильных ведомств.
В пятницу автобус, в салоне которого находилось около 20 человек, упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге. По данным МЧС России, спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Трое скончались, двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти.
 
Санкт-ПетербургРоссияСултан ХамзаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Госдума РФЕдиная РоссияПадение автобуса с моста в Петербурге
 
 
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