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В Петербурге перекрыли набережную в зоне ДТП с упавшим в воду автобусом - РИА Новости, 10.05.2024
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15:13 10.05.2024 (обновлено: 15:32 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/avtobus-1945114766.html
В Петербурге перекрыли набережную в зоне ДТП с упавшим в воду автобусом
В Петербурге перекрыли набережную в зоне ДТП с упавшим в воду автобусом - РИА Новости, 10.05.2024
В Петербурге перекрыли набережную в зоне ДТП с упавшим в воду автобусом
Набережную реки Мойки перекрыли с двух сторон в районе Поцелуева моста, где упал в воду автобус, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:13
2024-05-10T15:32
происшествия
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Набережную реки Мойки перекрыли с двух сторон в районе Поцелуева моста, где упал в воду автобус, передаёт корреспондент РИА Новости. Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в пятницу днём в районе Большой Морской улицы в воду с моста упал автобус, в салоне которого, по предварительным данным, было 20 человек. Людей вытаскивали из воды специалисты экстренных служб, водитель автобуса задержан, заведено уголовное дело. Четная сторона набережной реки Мойки перекрыта в районе дома 94, напротив также видна заградительная лента. Рядом с ней дежурят правоохранители, которые объясняют прохожим, что проход закрыт со всех сторон. "Это ещё часа на два примерно", - сказал один из полицейских местной жительнице. В районе Поцелуева моста можно увидеть большое количество полицейских машин и автомобилей скорой помощи. На набережной реки Мойки стоят люди, разглядывая место происшествия с дальнего расстояния.
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происшествия, падение автобуса с моста в петербурге, санкт-петербург
Происшествия, Падение автобуса с моста в Петербурге, Санкт-Петербург
В Петербурге перекрыли набережную в зоне ДТП с упавшим в воду автобусом

В Петербурге перекрыли набережную Мойки в зоне ДТП с упавшим в реку автобусом

© СоцсетиАвтобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
© Соцсети
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Набережную реки Мойки перекрыли с двух сторон в районе Поцелуева моста, где упал в воду автобус, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в пятницу днём в районе Большой Морской улицы в воду с моста упал автобус, в салоне которого, по предварительным данным, было 20 человек. Людей вытаскивали из воды специалисты экстренных служб, водитель автобуса задержан, заведено уголовное дело.
Четная сторона набережной реки Мойки перекрыта в районе дома 94, напротив также видна заградительная лента. Рядом с ней дежурят правоохранители, которые объясняют прохожим, что проход закрыт со всех сторон.
"Это ещё часа на два примерно", - сказал один из полицейских местной жительнице.
В районе Поцелуева моста можно увидеть большое количество полицейских машин и автомобилей скорой помощи. На набережной реки Мойки стоят люди, разглядывая место происшествия с дальнего расстояния.
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