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В Петербурге перекрыли набережную в зоне ДТП с упавшим в воду автобусом

В Петербурге перекрыли набережную в зоне ДТП с упавшим в воду автобусом - РИА Новости, 10.05.2024

В Петербурге перекрыли набережную в зоне ДТП с упавшим в воду автобусом

Набережную реки Мойки перекрыли с двух сторон в районе Поцелуева моста, где упал в воду автобус, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:13

2024-05-10T15:13

2024-05-10T15:32

происшествия

падение автобуса с моста в петербурге

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Набережную реки Мойки перекрыли с двух сторон в районе Поцелуева моста, где упал в воду автобус, передаёт корреспондент РИА Новости. Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в пятницу днём в районе Большой Морской улицы в воду с моста упал автобус, в салоне которого, по предварительным данным, было 20 человек. Людей вытаскивали из воды специалисты экстренных служб, водитель автобуса задержан, заведено уголовное дело. Четная сторона набережной реки Мойки перекрыта в районе дома 94, напротив также видна заградительная лента. Рядом с ней дежурят правоохранители, которые объясняют прохожим, что проход закрыт со всех сторон. "Это ещё часа на два примерно", - сказал один из полицейских местной жительнице. В районе Поцелуева моста можно увидеть большое количество полицейских машин и автомобилей скорой помощи. На набережной реки Мойки стоят люди, разглядывая место происшествия с дальнего расстояния.

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санкт-петербург

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происшествия, падение автобуса с моста в петербурге, санкт-петербург